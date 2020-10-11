  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:08:38 -
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerine devam ediliyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bölgede görev yapan komandolar, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Arama tarama faaliyeti sonucunda, 32 AK-47 piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 109 el bombası, 2 EYP, 24 Doçka mühimmatı, 80 havan mühimmatı, 400 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 29 Zagros mühimmatı, 3 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, 250 kilogram TNT ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'den 'Türkiye' vasiyeti! Erdoğan devreye girdi
Gündem

Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'den 'Türkiye' vasiyeti! Erdoğan devreye girdi

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'nin ölümüyle ilgili bir detayı okurların..
Darbeci Mısır yönetimine mühim çağrı!
Dünya

Darbeci Mısır yönetimine mühim çağrı!

İnsan hakları örgütleri, darbeci Mısır yönetimine, idam cezasını kaldırma çağrısı yaptı.

Elektrikli otomobilde yeni atılım
Teknoloji

Elektrikli otomobilde yeni atılım

Mühendisler, elektrikli araçların dakikalar içinde şarj edilmesi olanağını gündeme getiren büyük bir ilerlemenin ardından, bataryaların "kas..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay