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Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:45:07 -
Pençe-Kaplan Operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, aralarında güdümlü füze ile roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonunda icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait, bir AT-4 güdümlü füze, bir RPG-7 roketatar, 2 doçka, 2 biksi makineli tüfek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, silah ve mühimmatların fotoğrafları da paylaşıldı.

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