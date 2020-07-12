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Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-12 12:18:34 -
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 1 AK-47 piyade tüfeği, 200 Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 kullanılmamış A4 TAS füzesiyle çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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