  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:20:05 -
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada bugün 3 askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen bir askerin kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj
Medya

Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalında, başörtülü bir kadın üzerinden sapkın LGBT’lerin propagandası yapıldı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bittiğini düşünmüştüm, yanılmışım
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bittiğini düşünmüştüm, yanılmışım

İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'yle ilgili köşe yazısına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam 3 yıldır Çeş..
56 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı... O ilimizde flaş karar
Gündem

56 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı... O ilimizde flaş karar

Adıyaman'da 56 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedirgin eden gelişmenin ardından Adıyaman'da 50 adres karantina altına alındı...
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı