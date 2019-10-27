Pençe harekatında teröre ağır darbe!
Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı başarıyla sürdürülüyor.
Harekat kapsamında yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.