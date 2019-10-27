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Gündem

Pençe harekatında teröre ağır darbe!

Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

2019-10-27 12:27:00 - 2019-10-27 12:32:34
Pençe harekatında teröre ağır darbe!

Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Harekat kapsamında yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

 

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