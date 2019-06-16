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Pençe Harekatı'nda büyük başarı! 3 haftada 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 76 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

16 Haziran 2019 Pazar 18:40
Pençe Harekatı'nda büyük başarı! 3 haftada 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı, planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.

Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri teker teker imha ediliyor.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler de vurulmaya devam ediyor.

27 Mayıs'tan bu yana Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla birçok kez vuruldu.

Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 51'ini Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturdu.

Öte yandan, son olarak sabah saatlerinde Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlenerek 7 PKK'lı terörist daha etkisiz kılındı.

Komandolar, terör örgütünün tuzakladığı 80 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha etti, 15 sığınak ve barınağı daha kullanılamaz hale getirdi.

Böylece terör örgütü PKK'nın Hakurk bölgesinde içerisindeki yaşam malzemeleriyle imha edilen mağara ve sığınak sayısı 133'e ulaştı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 18:40
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Pençe Harekatı
  3. Terör operasyonları
  4. PKK operasyonları
  5. Irak'ın kuzeyi
  6. hava harekatı
  7. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet19 dk önce
    Akp iktidarı döneminde öldürdüğünüz pkk li ermeni sayısı bu gün itibariyle 112 bin 382 olmuş. Biri anlatsın bana bu sayıyı
  • takiitakii33 dk önce
    FETÖ OYALAMALARI AMERİKAN BATI UŞAKLARININ OYALAMALRINA BAKILMAKSIZIN OPERASYONAA DEVAM ALLAH ORDUMUZA GÜÇ VERİR İNŞALLAH

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