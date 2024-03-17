Pençe Harekatına güç katacak! Müthiş yerli teknoloji görevde...

Kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilen ASELSAN SURALP Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun Pençe-Şimşek Harekât bölgesinde bulunan Zinar Dağı Üs Bölgesi’ne ziyareti sırasında görüntülendi.

Konuyla ilgili olarak ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından yapılan açıklamada, “Kritik radar teknolojilerimizden olan Silah Tespit Radarımız STR ile kahraman Mehmetçiğimizle birlikte görev başındayız.” ifadelerine yer verildi.

250 kilometrenin üzerinde bir etkinlik menzile sahip olan SURALP Radarı; havan, top ve roket mühimmatının havada tespitini gerçekleştiriyor. Radar, bahsi geçen mühimmatın atım ile düşüm yerlerini de hassas olarak hesaplayabiliyor. Araç üzerine konuşlandırılarak mobilite kabiliyeti kazandırılan SURALP, 24 saat çalışabiliyor.

Adeta bir erken uyarı radarı prensibinde çalışan SURALP Radarı üzerinden geliştirilen farklı bir radar, SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi’nin Atış Kontrol Radarı olarak görev yapıyor.

Genel Özellikler

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• Havan, Top ve Roket mühimmatlarının tespiti

• Havan, Top ve Roket mühimmatlarının atım/düşüm yerinin hesabı

• Dost birlik atış tanzimi

• Yanca ve yükselişte elektronik tarama

• Silüet Takip Yeteneği

• Hızlı ve kolay kurulum

• Araç Üzerinde Taşınabilir Yapı: İki Adet 10 Ton Sınıfı 6×6 Taktik Tekerlekli Araç

• Yerel ve Uzak Komutalı İşletim Yeteneği

• A400 ile taşınabilme

• İki operatör ile işletilebilme

• Modüler Tasarım

• Cihaz İçi Test Yeteneği

• 24 Saat Kesintisiz Çalışma Yeteneği

Teknoloji

• Katı Hal Güç Yükselteci

• Sayısal Huzme Oluşturma

• Yüksek Performanslı Sinyal ve Veri İşleme Altyapısı

• Gelişmiş sinyal ve veri işleme algoritmaları

Teknik Özellikler

• Yayın Frekansı : S Bant

• Menzil : 250+ km

• Hedef Sınıflandırma: Havan/Top/Roket





