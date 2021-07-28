Pençe Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu, bir terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlandığı aktarıldı.

Çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Bakan Akar, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ile Piyade Uzman ÇavuşSergen Güçlüer için taziye mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 27 Temmuz'da şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük’ün ailesine acı haber verildi

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade TeğmenAli Rıza Özcücük’ün Gaziantep’teki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Ali Rıza Özcücük’'ün merkez Şehitkamil ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki evine giderek anne Fatma ve baba Nihat Özcücük'e acı haberi verdi.

Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.