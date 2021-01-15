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Dünya Pence dünyaya rezil olmamak için denetledi
Dünya

Pence dünyaya rezil olmamak için denetledi

ABD'deki Kongre baskını sonrası dünyanın diline düşen ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence, benzer olayların yaşanmaması için ülkenin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için alınan güvenlik tedbirlerini denetledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 02:38:00 -
Pence dünyaya rezil olmamak için denetledi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ziyaret esnasında, alınan önlemleri yerinde denetlerken yetkililerden de bilgi aldı.

Geçen haftaki Kongre baskının ardından başkent Washington'daki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyelere çekildiğine işaret eden Pence, "Dün Başkan Donald Trump'ın da söylediği gibi, düzenli bir geçiş süreci ve yemin töreninin güvenli bir şekilde yapılması için çalışıyoruz. Amerikan halkı bunu hak ediyor. Federal hükümetin tüm kaynakları, bu şartların sağlanması için hazırdır." dedi.

Ulusal muhafız sayısı 20 bine çıktı

ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Daniel Hokanson ise toplantıda yaptığı açıklamada, şu anda sahada silahlı 7 bin muhafızın görev yaptığını kaydetti.

Yemin töreni için Washington'daki tedbirlere tüm güçleriyle destek olduklarının altını çizen Hokanson, "Yemin töreni günü Washington'daki Ulusal Muhafız sayımızı 21 bine çıkaracağız." bilgisini paylaştı.

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