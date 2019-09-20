Pençe-3 Harekatı'nda 5 terörist daha öldürüldü
TSK'nın Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin'e düzenlediği hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.20 Eylül 2019 Cuma 09:04
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Harekatta bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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