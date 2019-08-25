Pençe-3 Harekatı'nda 3 asker şehit oldu Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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