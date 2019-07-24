0553 313 94 23

Pençe-2 Harekatı tüm hızıyla sürüyor! Terör hedefleri bir bir imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe-2 harekatı sürüyor. PKK’lılar tek tek etkisiz hale getirilirken, sığınak ve barınakları da imha ediliyor. PKK hedefleri, savaş uçaklarının yanı sıra Derecik ilçesinde konuşlu bulunan Fırtına obüsleri ve Bora füzeleriyle vuruluyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:06
Pençe-2 Harekatı tüm hızıyla sürüyor! Terör hedefleri bir bir imha ediliyor

Terör örgütü PKK’ya yönelik 27 Mayıs’ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine Pençe-1, 12 Temmuz’da da Pençe-2 harekatı başlatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 komando tugayının katıldığı harekat kapsamında teröristler hedefleri fırtına obüsleriyle karadan, Malatya ve Diyarbakır'daki ana jet üslerinden havalanan savaş uçakları ve Atak helikopterleri ile de havadan vurularak imha ediliyor.

Avaşin ve Basyan’a da operasyonlar düzenleniyor

Harekatın en önemli noktalarından birisi, Hakkari kent merkezine 200 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik ilçesindekonuşlu 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı oluşturuyor. Pençe harekatlarının yürütüldüğü Hakurk bölgesinin yanı sıra ilçenin batı ve kuzeyine doğru uzanan Balkaya dağlarının arka tarafında bulunan, terör örgütü PKK’nın önemli kamplarının yer aldığı Avaşin ve Basyan ile Serabotin bölgelerine de buradan sık sık operasyon düzenleniyor. Operasyonlarla teröristlerden temizlenen bölgedeki sığınak, barınak ve mağaralar tek tek tespit ediliyor. Buralarda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile barınaklar tek tek tespit edilerek imha ediliyor.

Bora füzeleriyle PKK hedefleri vuruluyor

Bölgeyi kontrolü altına alan güvenlik güçlerine, ilçeye hakim tepeye kurulu 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’na bu yıl konuşlandırılan 280 kilometre menzilli Bora füzeleriyle de destek sağlanıyor. Tespit edilen ve koordinatları belirlenen PKK hedefleri, Derecik’ten ateşlenen bu füzelerle vuruluyor. Füzelerin ateşlenişi ilçe merkezinde gözlemleniyor.

Derecik’te yoğun askeri hareketlilik

Derecik’te yoğun bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Yüksekova ve Şemdinli yönünden gelen askeri zıhlı konvoylar Derecik merkeze, buradan da hemen hemen tüm hakim noktalara kurulu olan üs bölgelere yönlendiriliyor. Asker, silah ve mühimmatlarla malzemeler karayolunun yanı sıra Sikorsky helikopterlerle de taşınıyor. Sevk sırasında bu helikopterlere taarruz helikopteri Atak'lar eşlik ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:06
  1. Malatya
  2. Hakkari
  3. Diyarbakır
  4. Pençe-2 Harekatı
  5. Terör operasyonları
  6. PKK operasyonu
  7. Kuzey Irak
  8. Hakurk
  9. Avaşin
  10. Basyan
  11. Derecik
  12. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • İdo1 İdo1 7 dk önce
    Durmadan imha ediyorsunuzda nereden çıkıyor bu yeni yeniinler bizimi kandırıyorsunuz. Oysa daha önce oralar temizlenmişti

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şişli’de bir Moğol’u döverek öldüren zanlılar yakalandı
  1. Şişli’de bir Moğol’u döverek öldüren..
  2. Bilecik'te serada 357 kilogram esrar..
  3. 100. yılda TRT’den müzik ziyafeti
  4. Yunanistan Başkonsolosu, iki ülke..
  5. Muğla Ezginaz için tek yürek oldu
  6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir an..
  7. Öztürk Yılmaz’dan Suriyeli..
  8. Başkan Günel, Nusaybinli terör mağduru..
  9. Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
  10. Çavuşoğlu: ABD'nin önerileri tatmin..
  11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
  12. CHP'ye sosyal medyadan büyük tepki
  13. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
  14. Esed rejiminin İdlib'e hava..
  15. Sosyal Tesisler’in YKS başarısı
  16. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
  17. Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana..
  18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye..
  19. 120 kişilik işe 4 bin 762 kişi başvurdu
  20. Sıcak havalar tansiyonu tetikliyor
  21. ’Klasik Bilim Kurgu Öyküleri’ raflarda
  22. İdlib’e hava saldırısı
  23. Fadıloğlu, A klasman hakemini misafir..
  24. Mersinli kadınlar bağlamaya hayat..
  25. Sözcü Kalın James Jeffrey’i kabul etti
  26. Alanya’da uyuşturucu operasyonu
  27. Eski belediye başkanına silahlı saldırı
  28. Dikmen OSB’si masaya yatırıldı
  29. Alanya’da 5 yaşındaki Rus çocuk havuz..
  30. Erken fark et, sen kazan
Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
Sapkınların Netflix tuzağı
Sapkınların Netflix tuzağı
İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

Günün Karikatürü

23 Temmuz 2019
Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?