Penaltı kararı ortalığı ayağa kaldırdı
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta, 90+6'da Tadic'in elle oynadığı iddia edildi. Mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen "Devam" dedi ve mücadeleyi bitirdi. O pozisyon sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile kozlarını paylaştığı maçta 90+6'ıncı dakikada bir penaltı pozisyonu yaşandı. Hakem "Penaltı yok" dedi ve mücadelenin son düdüğünü çaldı.
Gaziantep penaltı bekledi
Karşılaşmanın son bölümünde soldan ceza sahasına gönderilen topu Djiku uzaklaştırmak isterken top Tadic'e çarptı. Gaziantepli futbolcular Tadic'in elle müdahalede bulunduğu itirazında bulunsa da hakem "Devam" dedi.
Gündem oldu
Maçın son anlarında yaşanan o pozisyon kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılardan bazıları "Penaltı" derken bazıları tam tersi yönünde yorumlar yaptı.