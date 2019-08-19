0553 313 94 23

Pemra Özgen'den ABD Açık'a erken veda

- ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar elemelerinde 1. tur maçına çıkan milli sporcu Pemra Özgen, Rumen Irina-Camelia Begu'ya 2-0 yenildi

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:29
Pemra Özgen'den ABD Açık'a erken veda


İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde korta çıkan milli tenisçi Pemra Özgen, Rumen rakibi Irina-Camelia Begu'ya 2-0 mağlup oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanın ilk eleme turunda, dünya sıralamasında 183. basamakta bulunan 33 yaşındaki Pemra Özgen, dünya 92 numarası 28 yaşındaki Irina-Camelia Begu ile karşılaştı.

Rakibine 1 saat 13 dakika süren karşılaşmada 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olan Pemra, turnuvaya ilk turda veda etti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:29
  1. ABD Açık
  2. Irina-Camelia Begu
  3. Pemra Özgen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'den Haluk Dursun için taziye mesajı
    1. KKTC'den Haluk Dursun için taziye mesajı
    2. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı..
    3. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    4. İstanbul'da operasyon! 17 bin 400..
    5. Bakan Pakdemirli: "Dün 15 orman, 8 de..
    6. GÜNCELLEME - Üç büyükşehir belediye..
    7. TOKİ Kocaeli Gölcük 541 konut..
    8. Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki..
    9. Yarım asırlık takım mabedine geri..
    10. Düğün konvoyunda kaza! 3'ü çocuk 11..
    11. Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki..
    12. KYK yurtları nerede var? Devlet..
    13. Meteorolojiden yarın için sağanak..
    14. İşte eski Diyarbakır Belediye..
    15. Akdeniz'de yeni göçmen faciası..
    16. “Suya sabuna dokunan yazarlar” bu..
    17. "İsrail-Filistin anlaşmazlığına son..
    18. Dışişlerinden Venezuela açıklaması
    19. Pemra Özgen'den ABD Açık'a erken veda
    20. MHP’den CHP’ye kayyım tepkisi:CHP..
    21. Davutoğlu ve Gül'ün kayyım..
    22. Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
    23. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK..
    24. Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
    25. İçişleri Bakanı Soylu: “Tarihimiz ve..
    26. AK Parti’den görevden uzaklaştırmalara..
    27. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Bakan..
    28. Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın..
    29. Kan sulandırıcı yiyecekler nelerdir?..
    30. Yıldırım: “Devletle inatlaşılmaz”
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!