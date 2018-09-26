‘Pembe Vagon’a tam destek

Özellikle kadınlarımızın cinsel taciz başta olmak üzere birçok sıkıntıyla karşılaştıkları; metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında, “tercihe dayalı ulaşım” modeline geçilmesine yönelik yayımladığımız, “Kadınlar pembe vagon” istiyor başlıklı haberimize uzmanlardan büyük destek geldi.

KADININ HAKKI VE TERCİHİDİR

Sosyolog-Yazar Zeynep Nurseli Güleç, tercihe dayalı bir ulaşım sistemine mutlaka geçilmesi gerektiğini belirterek, “Yurt dışında pek çok ülke bu ayrımı otobüs ve metrolarda uygulamaktayken iş Türkiye’ye gelince bu jakoben kafayı bir ‘aşağılık psikolojisi’ sarıyor olsa gerek ki, ‘eşitlik’ falan diyerek, kadın hakları savunuculuğuna girişiyorlar. Halbuki bu durumun ne sınıfla ne de eşitlikle alakası vardır. Bilfiil kadının kendi tercihidir” dedi.

JAKOBEN KAFA MİLLETE DÜŞMAN

Tercihe dayalı ulaşım modelinin kadınların hayrına olacağını vurgulayan Güleç, “Görünen o ki, Anadolu kadınının faydasına olan her şeye karşı çıkan bu jakoben kafa iflah olmaz. Kadını en başta, güya kadına dost görünen, bu kadın düşmanı azgın azınlıktan kurtarmak lazım” ifadelerini kullandı.

AZGIN AZINLIĞA BOYUN EĞİLMESİN

İlahiyatçı yazar Şule Parmak ise, dünyanın birçok ülkesinin “tercihe dayalı” bir ulaşım sistemini benimsediğini kaydederek, “Bugün Avrupa, Amerika dâhil olmak üzere diğer kıtalardaki ülkelerde kimi zaman vatandaşlarının da talepleri doğrultusunda kadın ve erkek için ayrı taşıma araçları ve benzer çeşitli uygulamalar gündeme gelmektedir” dedi. Türkiye’deki azgın azınlığın kirli oyunlarına dikkat çeken Parmak, “Türkiye gibi Müslüman bir ülkede dile getirilmemesi abestir. Lakin ülkemizdeki küçük bir azınlığın, 70 milyonun müşterek kimliğine saldırdığını ve işlerine her daim müdahil olduklarını görüyoruz. ‘Cinsel ayrımcılık’ gibi yönelttikleri ithamların ise içini dolduramadıkları aşikâr. Diyeceğimiz şu ki; bu küçük azınlık artık ellerini üzerimizden çekmeliler” şeklinde konuştu. Tercihe dayalı ulaşımın haklı bir talep olduğunu belirten ilahiyatçı yazar Şule Parmak, “Kendileri istedikleri hayat tarzını yaşayabilir ancak, büyük yekûnun oluşturduğu Müslüman Anadolu’nun yaşam tarzlarına karışmamalılar. Madem demokratlar, madem özgürlüğü savunuyorlar; milletin yakasını artık bıraksınlar. Kim nasıl giyiniyorsa, kim hangi arabaya, trene biniyorsa binsin. Yetti artık! Bunlar, bu milletin haklı talepleri karşısında durmaması gerektiğini bilmeliler” dedi.

BU TALEBİ DESTEKLİYORUZ

Uluslararası Kadın ve Aile Derneği (UKADER) Başkanı Nimet Karanfil, toplu ulaşımda “pembe metrobüs”, “pembe otobüs”, “pembe vagon” gibi uygulamaların dünyanın birçok ülkesinde kullanımda olduğunu, bunun malum kesim tarafından siyaset malzemesi yapılmak istendiğini söyledi. Karanfil, “Bu talebi sonuna kadar destekliyoruz. Bugün birçok batı ülkesinde kadınlara böyle bir hak tanınmış durumda. Antalya’da kadınlar plajının yapımı sırasında “karma plaj istiyoruz” diye eylem yapanlar, plaj yapıldıktan sonra bütün gününü o plajda geçirdi. Pembe otobüs uygulamasında da aynısı olacak. Bu hizmet hayata geçince o otobüsü en çok itiraz edenler kullanacak” dedi.