0553 313 94 23

‘Pembe Vagon’a tam destek

Metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında tercihe dayalı, “pembe vagon” uygulamasına geçilmesi talebine uzmanlardan destek geldi. Uzmanlar, ‘Milletin haklı taleplerine kulak verilsin. İsteyen karma, isteyen ayrı bir şekilde ulaşım hizmeti alsın” dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:28
‘Pembe Vagon’a tam destek

Özellikle kadınlarımızın cinsel taciz başta olmak üzere birçok sıkıntıyla karşılaştıkları; metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında, “tercihe dayalı ulaşım” modeline geçilmesine yönelik yayımladığımız, “Kadınlar pembe vagon” istiyor başlıklı haberimize uzmanlardan büyük destek geldi.

KADININ HAKKI VE TERCİHİDİR

Sosyolog-Yazar Zeynep Nurseli Güleç, tercihe dayalı bir ulaşım sistemine mutlaka geçilmesi gerektiğini belirterek, “Yurt dışında pek çok ülke bu ayrımı otobüs ve metrolarda uygulamaktayken iş Türkiye’ye gelince bu jakoben kafayı bir ‘aşağılık psikolojisi’ sarıyor olsa gerek ki, ‘eşitlik’ falan diyerek, kadın hakları savunuculuğuna girişiyorlar. Halbuki bu durumun ne sınıfla ne de eşitlikle alakası vardır. Bilfiil kadının kendi tercihidir” dedi.

JAKOBEN KAFA MİLLETE DÜŞMAN

Tercihe dayalı ulaşım modelinin kadınların hayrına olacağını vurgulayan Güleç, “Görünen o ki, Anadolu kadınının faydasına olan her şeye karşı çıkan bu jakoben kafa iflah olmaz. Kadını en başta, güya kadına dost görünen, bu kadın düşmanı azgın azınlıktan kurtarmak lazım” ifadelerini kullandı.

AZGIN AZINLIĞA BOYUN EĞİLMESİN

İlahiyatçı yazar Şule Parmak ise, dünyanın birçok ülkesinin “tercihe dayalı” bir ulaşım sistemini benimsediğini kaydederek, “Bugün Avrupa, Amerika dâhil olmak üzere diğer kıtalardaki ülkelerde kimi zaman vatandaşlarının da talepleri doğrultusunda kadın ve erkek için ayrı taşıma araçları ve benzer çeşitli uygulamalar gündeme gelmektedir” dedi. Türkiye’deki azgın azınlığın kirli oyunlarına dikkat çeken Parmak, “Türkiye gibi Müslüman bir ülkede dile getirilmemesi abestir. Lakin ülkemizdeki küçük bir azınlığın, 70 milyonun müşterek kimliğine saldırdığını ve işlerine her daim müdahil olduklarını görüyoruz. ‘Cinsel ayrımcılık’ gibi yönelttikleri ithamların ise içini dolduramadıkları aşikâr. Diyeceğimiz şu ki; bu küçük azınlık artık ellerini üzerimizden çekmeliler” şeklinde konuştu. Tercihe dayalı ulaşımın haklı bir talep olduğunu belirten ilahiyatçı yazar Şule Parmak, “Kendileri istedikleri hayat tarzını yaşayabilir ancak, büyük yekûnun oluşturduğu Müslüman Anadolu’nun yaşam tarzlarına karışmamalılar. Madem demokratlar, madem özgürlüğü savunuyorlar; milletin yakasını artık bıraksınlar. Kim nasıl giyiniyorsa, kim hangi arabaya, trene biniyorsa binsin. Yetti artık! Bunlar, bu milletin haklı talepleri karşısında durmaması gerektiğini bilmeliler” dedi.

BU TALEBİ DESTEKLİYORUZ

Uluslararası Kadın ve Aile Derneği (UKADER) Başkanı Nimet Karanfil, toplu ulaşımda “pembe metrobüs”, “pembe otobüs”, “pembe vagon” gibi uygulamaların dünyanın birçok ülkesinde kullanımda olduğunu, bunun malum kesim tarafından siyaset malzemesi yapılmak istendiğini söyledi. Karanfil, “Bu talebi sonuna kadar destekliyoruz. Bugün birçok batı ülkesinde kadınlara böyle bir hak tanınmış durumda. Antalya’da kadınlar plajının yapımı sırasında “karma plaj istiyoruz” diye eylem yapanlar, plaj yapıldıktan sonra bütün gününü o plajda geçirdi. Pembe otobüs uygulamasında da aynısı olacak. Bu hizmet hayata geçince o otobüsü en çok itiraz edenler kullanacak” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:28
  1. Antalya
  2. PEMBE VAGON

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Pembe Vagon’a tam destek
    1. ‘Pembe Vagon’a tam destek
    2. Kansere davetiye çıkarıyorlar!..
    3. Erdoğan'ı görünce ağlayarak sarıldı
    4. ABD Başkanı Donald Trump'ın rol aldığı..
    5. FETÖ'cü hakim ve savcıların cezası..
    6. Konya'da feci kaza! Demir yüklü TIR..
    7. Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    8. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    9. Konya'da demir yüklü TIR, alt geçide..
    10. Ordu'da üreticiden 12 liraya alınan..
    11. Pompeo'dan AB ülkelerine İran tepkisi!..
    12. Borsa İstanbul'da işlemler durdu
    13. Venezuela'dan 3’lü fitne korosuna..
    14. Almanya Başbakanı Merkel'i yıkan..
    15. Bakan Albayrak'tan BM mesajı
    16. Dolar ABD'den gelecek açıklamayı..
    17. Galatasaray'dan Moskova itirafı
    18. İstanbul Küçükçekmece'de korkutan..
    19. Beşiktaş'ta Caner'e ağır ceza geliyor
    20. Akıllı şehirler, akıllı projeler bu..
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018