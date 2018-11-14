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Pembe elmas rekor fiyata el değiştirdi

Cenevre kentinde açık artırmayla satılan 19 karatlık ’pembe elmas’, 50 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı buldu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:07
Pembe elmas rekor fiyata el değiştirdi

İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen açık artırmada satışa sunulan 19 karatlık nadir bulunan ’pembe elmas’ (The Pink Legacy), ABD’li marka Harry Winston tarafından 50 bin dolara satın alındı. Christie’s Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada, Cenevre’de düzenlenen açık artırmada bir dünya rekoru kırıldığı belirtildi. Açık artırma öncesi 30-50 milyon dolar arasında değer biçilen elmas, beş dakikalık teklif verildikten sonra satın alındı. 

DÜNYANIN EN BÜYÜK ELMASLARINDAN BİRİ 
Eskiden De Beers madencilik şirketini işleten Oppenheimer ailesine ait olan elmas, Christie Uluslararası Mücevherat Başkanı Rahul Kadakia tarafından dünyanın en büyük elmaslarından biri olarak nitelendirildi. Kadakia, "Bu rengi bir karattan daha az olan pembe bir elmasta görebilirsiniz. Ama bu neredeyse 19 karat ve olabildiği kadar pembe. Bu inanılmaz" dedi. 
The Pink Legacy, en yüksek renk yoğunluğu seviyesinde elmas olarak sınıflandırılıyor. Christie, dikdörtgen şeklindeki taşın Güney Afrika’da bir madende 1920 yılında bulunduğunu ve ilk kesiminden beri değiştirilmediğini, 10 karattan daha büyük bir pembe renkli elmasın daha önce hiç bulunmadığını açıkladı. 

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:07
  1. pembe elmas
  2. İsviçre

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