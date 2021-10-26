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Kadın - Aile ‘Pembe Ekim’ Semineri
Kadın - Aile

‘Pembe Ekim’ Semineri

Samsun’da 30 Ekim Cumartesi Günü meme kanseri farkındalığı için “Pembe Ekim” adı altında seminer verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 16:55:00 - 2021-10-26 16:56:51
‘Pembe Ekim’ Semineri

Samsun’da 30 Ekim Cumartesi Günü meme kanseri farkındalığı için “Pembe Ekim” adı altında seminer verilecek.

Liv Hospital ve VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden hekimler meme kanseri riski nasıl azaltılır, kendi kendine muayene yöntemleri, güçlü bir psikoloji ile risk azaltılabilir mi, orijinal yoga sistemi ile kanserden korunmak, meme kanserinden korunmak için beslenme önerileri konularında katılımcıları bilgilendirecek.

Seminerde Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, Diyetisyen Hilal Yazıcı ve YOGA Eğitmeni Esma Bal katılımcılara yoga yaptırarak bilgilendirmelerde bulunacak. 30 Ekim Cumartesi günü saat 12.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan seminere 50 kişi katılım sağlayabilecek.

Katılımcı olmak isteyenler, Liv Hospital ve VM Medical Park Samsun Hastaneleri sosyal medya adreslerinden ya da hastanelerin iletişim numaralarından iletişime geçerek HES kodu ve aşılama bilgisinde bulunarak kayıt yaptırabilecek.

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