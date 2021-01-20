Pelosi’nin bilgileri satıldı mı?

Baskın soruşturmasnı yürüten FBI yetkililerinin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisinden çalındığı belirtilen diz üstü bilgisayarın Rus istihbaratına satılmaya çalışıldığı iddialarını inceliyor. Federal Soruşturma Dairesi (FBI) görevlisi, iddianın soruşturulduğu Pensilvayalı Riley June Williams adlı kadın aleyhinde açılan davaya bu konu ile ilgili bilgi verdi. Mahkemeye iletilen yazıda, ihbarın, Williams’ın eski dostu olduğunu söyleyen bir kişiden geldiği belirtildi. Söz konusu kişi, Williams’ın diz üstü bilgisayarı ya da hafıza diskini Rusya’daki bir arkadaşına satmayı amaçladığını ve bu kişinin de daha sonra cihazı Rusya’nın yabancı istihbarat servisi olan SVR’ye satmayı planladığını iddia etti. İhbarda bulunan kişiye göre cihazın Rusya’ya iletilmesi, bilinmeyen sebeplerden dolayı hayata geçirilemediği dile getirildi. FBI’dan yapılan açıklamada, Williams’ın Pensilvanya’da annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen adreste artık bulunmadığı, telefon numarasının geçerli olmadığı ve sosyal medya hesaplarını da kapattığı belirtildi.