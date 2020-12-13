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Spor Pelkas yine tamamlayamadı
Spor

Pelkas yine tamamlayamadı

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında oyundan alındı. Yunan futbolcu böylece sahada yer aldığı 8 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyemedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:28:00 -
Pelkas yine tamamlayamadı

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas, maçı bir daha tamamlayamadı. Maçın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak'a bırakırken, bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmada 90 dakika sahada kalamadı. Yunan oyuncu, bu sezon 8 maçta sarı-lacivertli forma ile 1 gol atarken 2 asist yaptı.

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