Pelkas yine tamamlayamadı
Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında oyundan alındı. Yunan futbolcu böylece sahada yer aldığı 8 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyemedi.
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas, maçı bir daha tamamlayamadı. Maçın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak'a bırakırken, bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmada 90 dakika sahada kalamadı. Yunan oyuncu, bu sezon 8 maçta sarı-lacivertli forma ile 1 gol atarken 2 asist yaptı.