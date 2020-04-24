Pelin Portakal’a soruşturma

Oğuzhan Gültekin Ankara

Yurtdışında mahsur kalan vatandaşlarını ülkeye getirmek için başlatılan büyük tahliye operasyonu ile Macaristan’dan Türkiye’ye getirilen vatandaşların arasında bulunan Pelin Portakal isimli kendini bilmez şahsın, “Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim” paylaşımı sonrası Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Portakal’a sosyal medyadan tepki yağarken Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, “Bunu hazmedemeyen bazı kendini bilmezler böyle hakaretler edip, ‘belki bir gün bize de sıra gelir’ diyerek bir yerlere yaranmaya çalışıyor. Ama güneş balçıkla sıvanmaz” dedi. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da, “Bu zihniyet, salgın ülkemizde durdurulamayacak boyutlara gelseydi sevinirdi” diye konuştu.