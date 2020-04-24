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Gündem

Pelin Portakal’a soruşturma

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Avrupa kendi vatandaşları arasında yaşlı, genç diye ayrım yaparken Türkiye, kendi vatandaşları için bütün imkanlarını seferber ediyor.

2020-04-24 10:20:00 -
Pelin Portakal’a soruşturma

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Yurtdışında mahsur kalan vatandaşlarını ülkeye getirmek için başlatılan büyük tahliye operasyonu ile Macaristan’dan Türkiye’ye getirilen vatandaşların arasında bulunan Pelin Portakal isimli kendini bilmez şahsın, “Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim” paylaşımı sonrası Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Portakal’a sosyal medyadan tepki yağarken Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, “Bunu hazmedemeyen bazı kendini bilmezler böyle hakaretler edip, ‘belki bir gün bize de sıra gelir’ diyerek bir yerlere yaranmaya çalışıyor. Ama güneş balçıkla sıvanmaz” dedi. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da, “Bu zihniyet, salgın ülkemizde durdurulamayacak boyutlara gelseydi sevinirdi” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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