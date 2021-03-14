  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Pele kabul etti! Ronaldo'dan büyük rekor
Spor

Pele kabul etti! Ronaldo'dan büyük rekor

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, Juventuslu futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendi gol rekorunu kırdığını kabul etti ve ünlü futbolcuyu tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 23:56:00 -
Pele kabul etti! Ronaldo'dan büyük rekor

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul ederek Portekizli yıldızı kutladı.

Brezilyalı futbol efsanesi Pele , Twitter hesabından Ronaldo ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığım bugün sana sarılamamak. Yıllardır süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

3 Ocak'ta oynanan Udinese maçında futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten 36 yaşındaki Ronaldo, Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna gelmişti.

Pele ise sosyal medya hesabında yer alan biyografisine, "1283 golle en çok gol atan oyuncu." ifadesini eklemişti.

Öte yandan, Serie A'da bugün oynanan Cagliari maçında "hat-trick" yapan Ronaldo, toplam gol sayısını 770'e çıkardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart
Dünya

Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile masaya oturan Mısır'ın Türkiye ile anlaşma konusunda temkinli olduğu belirtilirken yine akılalmaz bir çağ..
İtalyan analist bomba detayı ilk kez açıkladı: Türk Donanması yakında bunu yapabilir
Gündem

İtalyan analist bomba detayı ilk kez açıkladı: Türk Donanması yakında bunu yapabilir

İtalyan Analist Alberto de Sanctıs, Türk donanmasının yakın bir gelecekte ABD, İngiliz ve Çin donanmalarına denk bir güç olabileceğini söyle..
Kaçak definecilere suçüstü! Çok sayıda gözaltı
Yerel

Kaçak definecilere suçüstü! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da definecilere yönelik baskında 10 kişi gözaltına alındı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay