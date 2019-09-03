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Pekyatırmacı: "Cumhurbaşkanının ziyareti Konya için yeni kazanımlar sağladı"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Meclisinin aylık olağan toplantısını yöneten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin Konya için yeni kazanımlar sağladığını ifade etti.

03 Eylül 2019 Salı 14:50
Pekyatırmacı: "Cumhurbaşkanının ziyareti Konya için yeni kazanımlar sağladı"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Meclisinin aylık olağan toplantısını yöneten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin Konya için yeni kazanımlar sağladığını ifade etti.


Selçuklu Belediye Meclisi, Eylül ayı gündem maddelerini görüşmek üzere Başkan Pekyatırmacı başkanlığında toplandı. Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı sonrası meclis üyelerine hitap eden Başkan Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya ziyaretini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’ya müjdelerle geldiğini, Konya halkının en güzel desteği vermesinden dolayı son derecede memnun kaldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cumhurbaşkanımız toplu açılış törenleri ve Konya halkını ziyaret için geldiği şehrimizde bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Mevlana şehri ilimizde gönül ikliminin cereyan ettiği her bölgede Konyalı hemşehrilerimizde Cumhurbaşkanımızı yürekten sevdikleri ve bağrına bastıkları çok aşikar bir şekilde görülmektedir. İnsana ve şehre dokunan bütün yatırımların Konya için birer fırsat olduğunu biliyoruz. Modern hizmetlerin gerçekleştiğibu şehirde Konya elbette tüm hizmetlere lokomotif bir misyon taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük ve güçlü bir Türkiye’yi inşa ettiklerini söylemektedir. Bu süreçte çalışkan ve dinamik bir nüfusa sahip ilimizde bizlerde şehrimize ve ülkemize katma değer sağlayacak tüm çalışmaların içerisinde yer alarak tüm hemşehrilerimizin istifadesine sunulacak her çalışmayı gerçekleştirmek için büyük bir azimle çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya ziyaretleri kapsamında büyük ve önemli projeleri Konyalılarla paylaştığını vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İslami Dayanışma Oyunlarının 5.’sinin Konya’da yapılmasından dolayı memnun olduklarını söyledi. Bu etkinlik kapsamında Konya için yeni spor tesislerinin de şehre kazandırılacağını ve bir çok büyük avantajı beraberinde getireceğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, Konya metrosunun da Eylül ayında ihaleye çıkacak olmasının ve yıllardır konuşulan büyük bir projenin daha Konya’ya kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Metro ile ilgili sürecin başlatılması ile birlikte Konya’nın mega kent olma yolunda gelişim sürecinin de hızlı bir şekilde devam edeceğine dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, metronun Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:50
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