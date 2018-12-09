Pekmezin bilinmeyen faydaları…

PEKMEZİN FAYDALARI

Vücut direncini artırır,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

İltihap söktürür,

Karaciğerleri temizler,

Kan basıncını dengeler,

Öksürüğü keser,

Hastaysanız iyileşme sürecini hızlandırır,

Enerji sağlar,

Demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, manganez ve bakır açısından zengin olmasından dolayı kemikleri korur,

Mide ve sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir.

PEKMEZ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Dut pekmezi

Andız pekmezi

Şeker kamışı pekmezi

Harput pekmezi

Tahin pekmezi

Karadut pekmezi

Keçiboynuzu pekmezi

Üzüm pekmezi

PEKMEZİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Nur Tatlıoğlu, özellikle soğuk havalarda vazgeçilmez bir besin kaynağı olan pekmezle ilgili bilgi verdi.

Yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmez; kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri de içermektedir. Pekmezin, yapıldığı meyveye göre besin içeriği değişmektedir.

KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Pekmez, vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Süt ve süt ürünlerinden sonra, kalsiyum içeriği açısından en iyi kaynaklardan olan pekmez, kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir. Pekmez, içindeki zengin potasyum sayesinde kan basıncının düzenlenmesinde de oldukça etkilidir. Pekmezde bulunan antioksidanlar, vücut direncini arttırarak, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Hastalıklara karşı koruyucu etkisi nedeniyle öksürüğe iyi geldiği ve balgam söktürdüğü bilinmektedir.

ŞEKER HASTALARINA UYARI

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda pamukçuk adı verilen ağız içi yaraların tedavisinde önemli rol oynar. Pekmezdeki basit şekerler kana hızlı karıştığından, diyabeti olan bireylerin şeker ve bal gibi pekmezi de fazla tüketmemesi önerilmektedir. Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emziren anneler ile iyileşme dönemindeki hastaların diyetinde olması gereken bir besindir.