  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Helal olsun Zohran Mamdani! Hukuk tanımayan Trump’a ders verdi

Manifatura Ne Demek?

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor

Kirli algı operasyonuna aileden tokat gibi cevap: Şehidimizin aziz hatırasını rahat bırakın!

Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!

ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?

ABD’nin Venezuela Operasyonu: Petrol ve Altında Yükseliş Sinyali! Türkiye nasıl etkilenecek?

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak
Gündem Pekin'den Washington'a çok sert "hegemonya" salvosu! Çin'den ABD'ye Venezuela muhtırası
Gündem

Pekin'den Washington'a çok sert "hegemonya" salvosu! Çin'den ABD'ye Venezuela muhtırası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pekin'den Washington'a çok sert "hegemonya" salvosu! Çin'den ABD'ye Venezuela muhtırası

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun Venezuela’ya düzenlediği "Güney Mızrağı" operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşiyle birlikte yakalanarak ülke dışına kaçırılmasına karşı tarihin en sert açıklamalarından birini yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarının ve bu ülkenin devlet başkanına yönelik eyleminin "şiddetle kınandığını" belirterek, "ABD’yi uluslararası hukuka ve BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine uymaya ve diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeye son vermeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD’nin Venezeula’ya yönelik saldırılarına Çin yönetiminden tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pekin’in ABD’nin egemen bir devlete karşı açıkça güç kullanmasını ve bu ülkenin devlet başkanına yönelik eylemini "şiddetle kınadığı" vurgulanarak, "ABD’nin bu tür hegemonik eylemleri uluslararası hukuku ve Venezuela’nın egemenliğini ciddi şekilde ihlal etmekte, Latin Amerika ve Karayip bölgesinde barış ve güvenliği tehdit etmektedir. Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" denildi. Açıklamada, "ABD’yi uluslararası hukuka ve BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine uymaya ve diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeye son vermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: "Adeta bir TV dizisi gibi izledim!"
Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: “Adeta bir TV dizisi gibi izledim!”

Dünya

Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: “Adeta bir TV dizisi gibi izledim!”

Donald Trump, Maria Corina Machado'ya kapıyı kapattı
Donald Trump, Maria Corina Machado'ya kapıyı kapattı

Dünya

Donald Trump, Maria Corina Machado'ya kapıyı kapattı

Trump'ın "Yeni Venezuela" planı deşifre oldu! ABD Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama
Trump'ın "Yeni Venezuela" planı deşifre oldu! ABD Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama

Gündem

Trump'ın "Yeni Venezuela" planı deşifre oldu! ABD Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama

Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Trump’ın Maduro’ya müdahalesinin iç yüzünü anlattı! Venezuela’da pornografinin, kürtajın, eşcinsel evliliğin ve cinsiyet değişim operasyonları yasaklandı
Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Trump’ın Maduro’ya müdahalesinin iç yüzünü anlattı! Venezuela’da pornografinin, kürtajın, eşcinsel evliliğin ve cinsiyet değişim operasyonları yasaklandı

Gündem

Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Trump’ın Maduro’ya müdahalesinin iç yüzünü anlattı! Venezuela’da pornografinin, kürtajın, eşcinsel evliliğin ve cinsiyet değişim operasyonları yasaklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23