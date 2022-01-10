Pekin ördeği tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri neler? Portakallı pekin ördeği tarifi

Pekin ördeği tarifi

Pekin Ördeği Tarifi İçin Malzemeler

1 ördek

1 tane soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı anason

1 tatlı kaşığı tane karabiber

2 yemek kaşığı soya sosu

1,5 tatlı kaşığı şeker

3 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Zencefil

Karanfil

Defne yaprağı

Hoisin sos

Üzeri için:

Pirinç sirkesi

Esmer şeker

Soya sos

Bal

Su

Pekin ördeği nasıl yapılır?

Pekin Ördeği yapılışı için; ördeği iyice yıkayıp temizleyin. Daha sonra içini ve dışını kağıt havlu ile kurulayın. Bir tencereye sarımsak ve zencefili rendeleyin. Hoisin sos, anason, tane karabiber, defne yaprağı, şeker, soya sosu ve küp küp doğranmış soğanı ördeğin içine masaj yaparak yedirin. Daha sonra ördeği alt ve üst kısmından hava almayacak şekilde bir şiş yardımı ile dikin. Bir tencereye su, bal, şeker, anason ve karanfili alıp kaynatın. Kaynayan suyu ördeğin derilerinin şişmesi için her yerine temas edecek şekilde üzerine dökerek 5 dakika banyo yaptırın. Ördeği ister ocakta ister açık havada 2 saat kurutun. Daha sonra 170 dereceye ayarlı fırında iyice kızarıp dışı çıtır çıtır olana kadar pişirin. Fırından alıp 20-25 dakika dinlendirin ve sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.

Portakallı ördek nasıl yapılır?

Portakallı pekin ördeği malzemeleri

3 kg’lik Pekin ördeği

1 portakal, ikiye kesilmiş

12 cl ördek veya tavuk suyu (tazeden hazırlanması tavsiye edilir)

1 adet havuç

1 kereviz sapı

4 dal taze kekik

2-3 dal maydanoz

1 küçük kırmızı soğan (8 parçaya bölünmüş)

Arzuya göre 12 cl beyaz sek şarap

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze veya kuru kişniş

1 çay kaşığı kimyon

Taze çekilmiş karabiber

Portakallı pekin ördeği nasıl yapılır?

Tuz, kişniş, kimyon ve biberi küçük bir kapta güzelce harmanlayın.Pekin ördeğinin yüzeyini bu baharat karışımı ile sıvayın. Ördeğin içini dört parçaya bölünmüş yarım portakal, yine dört parçaya bölünmüş soğan, taze kekik ve maydanoz ile doldurun. Bu malzemeleri ördeğin arkasından yerleştirebilir ya da daha zor bir yöntem olan göğüs kafesini açmayı deneyebilirsiniz. Göğsünü açtığınız ördeğin içini doldurduktan sonra tekrar kapayabilmek için ya fırında yanmayan mutfak ipliği ile dikebilir ya da sonradan çıkartmak şartıyla zımbalayabilirsiniz. Ayrı bir ufak tencerede ördek suyu yapmak için ördeğin ayıklanmış parçalarını ve boyun kısmını biraz havuç, kereviz sapı, kekik, tuz ve karabiber ile su eşliğinde kaynatın. Kaynama aşaması bittiğinde arzuya göre yarım bardak sek beyaz şarap ve yarım portakalın suyunu ekleyip ateşin altını azaltın ve pişirmeye devam edin. Geri kalan soğanları, doğranmış kereviz sapını ve havucu büyükçe bir fırın kabının içini azıcık zeytinyağladıktan sonra serpiştirin. Baharatlı ördeği bunların üzerine yerleştirip 30 dakikalığına önceden 200 derece ısıtılmış fırında pişirin. Yarım saat sonra fırının kapağını aralayın ve ördek, şarap ve portakal suyu karışımımı ördeğin üzerine dökün.

Pekin ördeği nedir?



Pekin ördeği, Pekin orijinli bir yemektir. İmparatorluk çağından beri hazırlanmaktadır. Et, ince, çıtır derisi ile karakterize edilir, usulüne göre yapıldığı zaman, deri ve etler aşçı tarafından masaya servis edilirken dilimlenir.