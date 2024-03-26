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Peki şimdi SP, DEVA, Gelecek ve YRP ne yapıyor? Ah ah! Bugünkü siyasi partiler, Muhsin Başkan’ı örnek alsalar!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 10:25:00 -
Peki şimdi SP, DEVA, Gelecek ve YRP ne yapıyor? Ah ah! Bugünkü siyasi partiler, Muhsin Başkan’ı örnek alsalar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Ah ah! Bugünkü siyasi partiler, Muhsin Başkan’ı örnek alsalar!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

“Vefatının 15’inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu’nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

Gerçekten de, 15. şehadet yılında rahmetle andığımız Muhsin Yazıcıoğlu, 28 Şubat sürecinde gösterdiği yürekli tavrı ile gönüllerde taht kurmuş bir isim değil mi?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yakın tarihimizde siyaset yapan birçok isim unutuldu gitti.

Muhsin Yazıcıoğlu’un dünyevi makamından çok daha üstlerde boy gösterenler dahi..

Üç yıl sonra, beş yıl sonra, artık unutuldular..

Düşünün, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapan Süleyman Demirel için, gönül rızası ile içinden gelerek, samimi bir şekilde “Allah razı olsun” diyen, toplumumuzda kaç kişi vardır?

Defalarca Başbakanlık koltuğuna oturan Mesut Yılmaz için, kaç kişi, “Bende hatırı var” der ve kendisini rahmetle yâd eder?

Onlarca isim sayabilirim..

Bir zamanların önde olan isimlerinden, özellikle “Allah razı olsun” denilerek yâd edilmeyi önemseyen sağ cenahta politika yapan, nice kişinin adını bile hatırlamıyoruz..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında anılıyor

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Yorumlar

deli kanlı

Yuh ulan bu kadarda pişkinliğinize hak katen yuh yani artık..Ulen rahmetli muhsin başkanı katledenler belliyken bunun ucu akp ye dokunuyorken..rahmetlinin akp ve reyiz efendi hakkındaki söyledikleri hala kulaklarda çınlıyorken..Hadi canım DEM lenmeye DEM lenmeye sizi bu saatten sonra ancak DEM lenme paklar.

deli kanlı

Yuh ulan bu kadarda pişkinliğinize hak katen yuh yani artık..Ulen rahmetli muhsin başkanı katledenler belliyken bunun ucu akp ye dokunuyorken..rahmetlinin akp ve reyiz efendi hakkındaki söyledikleri hala kulaklarda çınlıyorken..Hadi canım DEM lenmeye DEM lenmeye sizi bu saatten sonra ancak DEM lenme paklar.
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