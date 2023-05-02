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Meral Akşener ağzını bozdu! Ne ayıp sözler
Siyaset Peki bunlar ne Akşener? CHP'li ve HDP'li kadınların rezil sloganları!
Siyaset

Peki bunlar ne Akşener? CHP'li ve HDP'li kadınların rezil sloganları!

Yeniakit Publisher
2023-05-02 23:49:00 - 2023-05-03 00:06:47

CHP'li ve HDP'li sözde kadın savunucları ahlaksız yaşamlarını topluma yaygınlaştıracaklarını hedefledikleri rezil vaatlerini gerçekleştirdikleri eylemde dile getirdi. Kadınların kullandığı ifadeler izleyenleri utandırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sivas mitinginde, muhalefetin LGBT'ye yakınlığına ilişkin gelen eleştirilere içinde cevap olmayan bir sözde cevapla, "Adam çıkmış ağzından sürekli şu çıkıyor: LGBT. Eğer biz iktidar olursak erkek erkeğe evliliği serbest bırakacakmışız. Onca şey içinde akla gelen bu." şeklinde karşılık verdi.

Akşener'in içinde bulunduğu ittifakın bileşenleri CHP'lilerle HDP'liler ise her fırsatta sapkınlığı savunan eylemlere imza atıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Akşener'in bugün Sivas'ta kullandığı ifadelere, "İstediğimle sevişirim", "Beden benim bedenim" sloganı atan kadınların LGBT paçavralı eylemi ile cevap verdi: Bu görüntü ne peki Akşener?

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