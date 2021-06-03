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Gündem Peker'in ipine sarılan Bedri Baykam'a Mete Yarar'dan tokat gibi cevap
Gündem

Peker'in ipine sarılan Bedri Baykam'a Mete Yarar'dan tokat gibi cevap

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in Suriye iddialarına sarılan Bedri Baykam'a Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ağzının payını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 04:48:00 -

CNN Türk ekranlarında Sedat Peker'in söylediklerine sarılan ressam Bedri Baykam'a Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan tarihi bir cevap geldi.

Yarar, "CIA Türkiye'nin ne yaptığını bilmiyor. Ama Sedat Peker öyle bir konuşuyor ki, Joe Biden Sedat Peker üzerinden masada hesaplaşacak mı diyorsun. Bu söylediklerini tıpkı bir gazeteci gibi araştırırsınız nedir ne değilse. Ben bu milleti ve devleti seviyorum. Bugün söylediğim beni 5 sene sonra beni bağlayacak. Siz şöyle araştırmıyor musunuz. Irakta şii Türkmen var da Suriye de yok mu? Irak'ta şii Türkmenler'i korumak için gerekirse güç kullanırım diyen bu devlet. Suriye'dekileri öldürmek için El Nusra'yı mı kullanacak." diyerek tepki gösterdi.

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