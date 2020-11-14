Pekcan’dan ihracatçılara finansman müjdesi

Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın önceki gün imzalanan anlaşmayla Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 397,9 milyon avro ve 99,8 milyon dolar olmak üzere toplam 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni finansman sağladığını açıkladı.



İhracat kredilerinin yüzde 50’sini tek başına kullandıran Türkiye’nin resmi destekli ihracat finansman kuruluşu Türk Eximbank’ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sağladığı bu sendikasyon kredisinin, ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ’lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli olduğunu belirten Pekcan, “Söz konusu finansman, ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi” değerlendirmesinde bulundu.



350 milyon dolar ilave kaynak



Türk Eximbank’ın sendikasyon işlemi dahil olmak üzere yılbaşından bu yana 2,5 milyar dolardan fazla fon kaynağını ihracatçıların hizmetine sunduğuna dikkati çeken Pekcan, “Eximbank, 2020 yıl sonuna kadar uluslararası piyasalardan yaklaşık 350 milyon ABD doları daha ilave kaynak sağlamayı planlıyor. Desteklerimizle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.