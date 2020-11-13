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Ekonomi Pekcan: "Pandemi döneminde sağlanan bu sendikasyon kredisi ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli"
Ekonomi

Pekcan: "Pandemi döneminde sağlanan bu sendikasyon kredisi ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:50:53 -
Pekcan: "Pandemi döneminde sağlanan bu sendikasyon kredisi ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli"
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