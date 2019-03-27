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Pekcan: "Kağıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Sistem 30 Nisan itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak."

27 Mart 2019 Çarşamba 11:22
Pekcan: "Kağıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Sistem 30 Nisan itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:22
  1. flaş
  2. kağıtsız ihracat
  3. Ruhsar Pekcan

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