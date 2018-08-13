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Pekcan: İstişareyle yol alacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, STK’larla ve özel sektörle istişareler yaparak adım atacaklarını söyledi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:17
Pekcan: İstişareyle yol alacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığın yeni dönemde önemli stratejilerinden birinin sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak olduğunu vurgulayarak, STK’larla ve özel sektörle istişareler yaparak adım atacaklarını söyledi.

İş dünyasının sorunlarına doğru çözüm önerileri geliştirmek için yapılacak çalışmaların en önemli ayağının, etkin iletişim olduğuna işaret eden Pekcan, şunları kaydetti: “Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla etkin iletişim halinde olacağız ve ticaretimizi, ihracatımızı artırmak için proaktif politikalar uygulayacağız. Bu kapsamda bir İstişare Kurulu oluşturduk. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, özel sektörün önünü açmak amacıyla bütün kesimlerin fikirlerini, önerilerini dinleyeceğiz. Sektörlerin sorunları için çözüm önerilerini ve politikalarımızı birlikte geliştireceğiz. TOBB, DEİK, TESK, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TMB gibi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından oluşan Kurula gündeme göre bazı etkin STK’lar da dahil olacak. İlk istişare toplantımızı bu hafta içinde Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleştireceğiz.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:17
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. STK

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