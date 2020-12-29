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Ekonomi Pekcan: "(Birleşik Krallık ile STA) Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor."
Ekonomi

Pekcan: "(Birleşik Krallık ile STA) Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor."

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:30:48 -
Pekcan: "(Birleşik Krallık ile STA) Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor."
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