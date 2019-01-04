Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Bakan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
O skandalın ardından ‘pilavcı başkan’ çıktı
Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı!
BBP, Sivas’ı istiyor!
1,3 milyona Kartal'da üç daire
Irak ile beyaz sayfa
Bakan açıkladı! O süre uzatıldı
Adana'da peş peşe 6 deprem!
Yolcular dikkat! Bazı uçak seferleri iptal edildi
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Teknoloji devine şok! Tüm mağazalardan toplatılıyor
İstanbul'da kar yağışı başladı
WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak
Kırklareli'nde eğitime kar engeli
Pakistan Başbakanı İmran Han Konya'da
City-Liverpool maçı sonrası Premier Lig puan durumu
AKOM'dan megakent için uyarı! Kar ve tipi...
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Sona geldik
ABD Kongresi 'merhaba' dedi! Trump'a kötü haber
Burak Yılmaz Trabzonspor'dan resmen ayrıldı mı?
Pekcan: "2018'de ihracatımız yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti."
04 Ocak 2019 Cuma 11:27
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 11:27
İhracat
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Günün Özeti
Bugünkü Akit
Gündem
O skandalın ardından ‘pilavcı başkan’ çıktı
Siyaset
BBP, Sivas’ı istiyor!
Gündem
Özhaseki’den 111 proje
Gündem
Irak ile beyaz sayfa
Gündem
Aile düşmanları Akit'e dava açtı
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Seçime giderken Tâlût ve Câlût örneği
Ahmet Gülümseyen
Hasan Karakaya ve 28 Şubat mağduru sporcular (1)
Ahmet Varol
2018’de İslâm Dünyası -2
Ali Karahasanoğlu
Diplomanı nereden aldın Gamze abla?
Ali Osman Aydın
Yeniden Çağdaş-Dindar Kavgası mı?
Av. Yaşar Baş
Söz konusu ABD ise arayacağınız son şey ahlaktır
Fahrettin Dede
Mısır ordusunu TSK ile savaştırmak: ‘Diplomatik Vahşet’in gölgesinde yeni kirli hesaplar
Hüseyin Öztürk
Bursa’da Aklıma Takılanlar
Kenan Alpay
Suriye’yi Taksim’e Gömmek de Bir Tercihtir
Prof. Dr. Ahmet Maranki
2019 ve… Sadakat, liyakat ve ehliyet!!..
Sedat Yılmaz
Bu kadar klâsik kalmaya ülkenin tahammülü yok!
Şevki Yılmaz
Haset kanserden beterdir!
Süleyman Önsay
Nimetler ikram değil, imtihandır!
Vehbi Kara
Fırtınanın İçine Düştüğümüzde
Yavuz Bahadıroğlu
Hayat mı, hayal mi?
Son Eklenen Haberler
Teröristin ifadeleri PKK'nın çirkin..
ANALİZ - Türkiye’nin güvenlik..
"Fidan bağışı" karşılığında davasından..
Avrupa borsaları
Bakan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin..
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e kötü hab
Ticaret Bakanı Pekcan: "2018'de..
Akar'dan "Sarıkamış Şehitlerini Anma..
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2018'de..
MultiPay kullanıcısı 1 milyonu aştı
"Türk tuluatının unutulmaz oyuncusu:..
O skandalın ardından ‘pilavcı başkan’..
TİKA'dan Peru'daki kimsesiz çocuklara..
Pekcan: "2018'de ihracatımız yüzde 7,1..
Turizm öğrencilerine okul olacak otel..
"Hedefimiz 5 madalyanın altına düşmemek"
Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk..
"Ozanlar diyarı"nda Binali Yıldırım'a..
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18..
SGK prim borçlarında yapılandırması..
Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
“CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
Günün Karikatürü
Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
YORUM YAZ