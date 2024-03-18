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Sağlık Pek çok kişi bundan şikayetçi! Siz siz olun iftarda hızlı yemeyin
Sağlık

Pek çok kişi bundan şikayetçi! Siz siz olun iftarda hızlı yemeyin

Yeniakit Publisher
2024-03-18 14:46:00 -
Pek çok kişi bundan şikayetçi! Siz siz olun iftarda hızlı yemeyin

Pek çok kişi iftarda hızlı yemek yemeyi tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık çeşitli sağlık sorunlarına sebep oluyor.

Ramazan ayının gelmesiyle hastanelerin acil servislerine iftarda yemeği fazla kaçıran kişilerin başvurularının artmaya başladığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Amasyalı, “Hastalar namazlarını yarı dolu mideyle kılmalıdır. İftarlarını ise uzun bir yemek periyotuyla yapmaları daha iyi olacaktır” dedi.

Liv Hospital Samsun Kardiyoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Yunus Amasyalı, iftar sonrası yemeği fazla kaçıranların soluğu acillerde aldığını, bu nedenle vücut sağlıklarını düşünenlerin iftarda beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Ramazan ayının gelmesiyle hastanelerin acil servislerine gelenler arasında iftarda yemeği fazla kaçıranların sık olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Amasyalı, özellikle kalp ve mide şikâyetleri ile doktora başvuranlara beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan ayındaki vakaların çoğunun secdede kalp sıkışmasıyla geldiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Amasyalı, “Hastalar namazlarını yarı dolu mideyle kılmalıdırlar. İftarlarını ise uzun bir yemek periyotuyla yapmaları daha iyi olacaktır” diye konuştu.

Ramazan ayında hasta bireylere önerilerde bulunan Uzm. Dr. Amasyalı, “Ramazan ayında iftar ve sahurda bol sulu yemekler yemelerini ve su kaybını azaltıcı ortamlarda bulunmalarını önerebilirim. Vücudun ihtiyacı olan tuz gün boyu terleyerek atılmaktadır. Bu nedenle normal değerleri geçmeyecek şekilde tuz tüketimi tercih edilebilir” açıklamasında bulundu.

Yemek seçimlerinde su ihtiyacını artırıcı baharatlardan kaçınılması gerektiğini işaret eden Kardiyoloji Uzm. Dr. Amasyalı, “Baharatların kalp ve damar hastalarına hiçbir zararı yoktur, ancak baharatlı yiyeceklerin sıcak havalarda su ihtiyacını artıracağı unutulmamalıdır” dedi.
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