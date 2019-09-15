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Pehlivan: "Yapımı planlanan yeni sanayi sitesinde ranta izin vermemeliyiz"

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, şehrin önünü açmak, istihdamın artırılması adına Değirmendere’deki sanayi sitesinin uygun bir araziye taşınması noktasında yapımı planlanan yeni sanayi sitesinde ranta izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

15 Eylül 2019 Pazar 09:51
Pehlivan: "Yapımı planlanan yeni sanayi sitesinde ranta izin vermemeliyiz"

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, şehrin önünü açmak, istihdamın artırılması adına Değirmendere’deki sanayi sitesinin uygun bir araziye taşınması noktasında yapımı planlanan yeni sanayi sitesinde ranta izin verilmemesi gerektiğini söyledi.


Sanayi sitesinin taşınması konusunda ellerinden gelen gayreti sergilediklerini kaydeden Pehlivan, bunun artık her kesimce fark edildiğini belirterek, “Trabzon şehrinin önünü açmak, istihdamı artırmak, ülkenin gelişimine katma değeri fazlalaştırmak, gençlerimizin daha güzel daha nezih iş yerlerinde istihdam ettirmek için Değirmendere mevkiinde bulunan sanayi sitelerimizi daha uygun bir araziye taşıma gayretimizin Trabzon bürokrasisi ve halkı farkındadır" dedi.


Pehlivan, Trabzon Büyükşehir Meclis toplantıların da son günlerde büyük sanayi sitesi veya tüm sanayi sitelerinin taşınma gündemde olduğunu ifade ederek "İnşallah bu konuyla alakalı bu sektörü temsil eden kamu-kurum niteliği taşıyan Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odasından fikir alınır. Çünkü iş yeri sayısı istihdam sayısı katma değer getirisi ve dahada önemlisi iş yerlerinin hangi mesleklerde kaç metrekare kaç metre yükseklikte hangi alanlarda şehre daha faydalı olur getirisi ve götürüsü noktasında esnafın fikirlerine başvurulur. Şunun çok iyi bilinmesini isteriz ki yapılacak bu işletmeler hem günün şartlarına uygun hemde mesleği icra etmeyen faaliyeti olmayan yani oda kaydı olmayan insanlara fırsat verilmemesi için odamızla istişare edilip kayıtlı olan esnaflarımıza sunulmalıdır. Yoksa bugün emekçimizin yaşadığı sıkıntıları aşamayız dışarıdan parası olan insanlar bu iş yerlerini satın alır ve kiralar bugünkü gibi yüksek meblağda olur. Yine birileri buralardan yatırım amaçlı rant sağlamış olur. Buralar yatırım alanı değil hizmet alanları olmalıdır" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:51
  1. sanat
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