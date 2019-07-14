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Pehlivan; “Duruşumuz, Türk millettir”

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:20
Pehlivan; “Duruşumuz, Türk millettir”

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Burak Pehlivan, mesajında; “15 Temmuzların yaşanmaması için gerekli ne varsa yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Allah’tan niyazım bir daha böylesi işgal ve istila teşebbüslerinin yaşanmamasıdır. Allah’tan niyazım kahraman ve gazi Türk milletinin birlik ve beraberliğinin asla bozulmamasıdır. Biz sağlam durursak, biz bir olup diri olursak, nasıl ve neyle saldırırlarsa saldırsınlar kalemizi aşamazlar, bizi teslim alamazlar. Bir ölürsek bin diriliriz. Alemde şer bitmezse, herkes duysun ki, Oğuz neslinde er tükenmez, tükenmeyecektir. Kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun Türk milletimize ruh veren her kardeşimiz canımızdır. Aziz milletimiz sapasağlam, mührü sökülmemiş beşeri bir hazinedir, yağmalanamayacak, dağıtılamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bütündür, en büyük mevzidir, düşmeyecek, düşürülmeyecektir. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi varsa çözüm vardır. Cumhur İttifakı ayaktaysa umutlar bitmeyecektir. Türk milletinin tarihsel varlığından rahatsız hain terör örgütleri FETÖ’yü, IŞİD’i, PKK’yı, PYD-YPG’yi ve DHKP-C’ye karşı 15 Temmuz’da destansı mücadeleleriyle milli gönüllerde taht kuran 251 şehidimize, terörle mücadelede tarih yazan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ve huzurlu ömürler temenni ediyorum. Rabbim Türk milletimizi korusun, ilelebet kollasın, himaye etsin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:20
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