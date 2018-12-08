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Pegasus’un ‘Yarınlara Uçuyoruz Projesi’ne ödül

Pegasus Hava Yolları, “Yarınlara Uçuyoruz Projesi” ile 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sosyal Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:48
Pegasus’un ‘Yarınlara Uçuyoruz Projesi’ne ödül

Pegasus Hava Yolları, “Yarınlara Uçuyoruz Projesi” ile sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için tasarlanan, topluma yarar sağlayan ve değer katan projelerin ödüllendirildiği 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sosyal Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri’nin “Hedefler İçin Ortaklıklar” kategorisinde ödüle layık görüldü. 

Yarınlara Uçuyoruz Projesi”, Eylül 2018’de başladı. Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen projeyle, gençlerin kişisel gelişimlerine ve enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:48
  1. Pegasus Hava Yolları
  2. Yarınlara Uçuyoruz Projesi
  3. 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sosyal Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri
  4. Hedefler İçin Ortaklıklar

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