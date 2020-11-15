  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Pegasus’tan 65 yaş üzeri yolculara bilet değişikliği
Ekonomi

Pegasus’tan 65 yaş üzeri yolculara bilet değişikliği

Hava yolu şirketi Pegasus, pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üzeri yolcularının kesintisiz ve cezasız bilet değişikliği gerçekleştirebileceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:40:00 -
Pegasus’tan 65 yaş üzeri yolculara bilet değişikliği

Şirketten yapılan açıklamada seyahat planlarında değişiklik yapmak isteyen 65 yaş ve üzeri yolcuların ücretsiz açığa alma, cezasız değişiklik ve kesintisiz iade hakkı sunulacağı belirtildi. Açıklamada “Biletler 10 Kasım 2020 tarihinden önce alınmış olmalıdır. Kalkış veya varış şehrine sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş olmalıdır. Uçuşlardan önce başvurulması gerekmektedir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan uçuşlar için işlem yapılabilir” denildi. Ayrıca seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri yolcuların uçuşlara kabul edileceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı
Siyaset

DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı

“Her partinin adamı” nâmıyla bilinen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal, değerli gazeteci Ahmet Kekeç’in vefat ettiği gün yaptığı p..
'İngilizce' konuşan Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı verdi
Gündem

'İngilizce' konuşan Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı verdi

Türkiye'yi çat pat İngilizcesi ile dünyaya şikayet eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğ..
Rusya F-35’i vurmanın yolunu buldu
Teknoloji

Rusya F-35’i vurmanın yolunu buldu

Rusya tarafından geliştirilen yeni bir radarla Amerikan F-35’lerinin tespit ettiği ve bunu S-400’lere entegre edip F-35’leri vurabileceği id..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay