Pegasus’ta, Whatsapp’lı destek hattı

Hava yolu şirketi Pegasus, yolcuların seyahatleriyle ilgili tüm sorularına daha hızlı ve kolay cevaplar alabilmeleri için WhatsApp destek hattı kurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre +90 850 399 17 01 numarasıyla hizmet verecek hatta 7/24 ulaşılabilecek. Sunulan hizmet kapsamında bilet işlemleri/sorgulama, kampanya bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp hasarlı valiz işlemleri, başvuru sorgulama, sadakat program üyeliği gibi konularda sorular sorulabilecek.