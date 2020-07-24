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Ekonomi

Pegasus’ta, Whatsapp’lı destek hattı

Hava yolu şirketi Pegasus, yolcuların seyahatleriyle ilgili tüm sorularına daha hızlı ve kolay cevaplar alabilmeleri için WhatsApp destek hattı kurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre +90 850 399 17 01 numarasıyla hizmet verecek hatta 7/24 ulaşılabilecek. Sunulan hizmet kapsamında bilet işlemleri/sorgulama, kampanya bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp hasarlı valiz işlemleri, başvuru sorgulama, sadakat program üyeliği gibi konularda sorular sorulabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 09:57:00 -
Pegasus’ta, Whatsapp’lı destek hattı

Hava yolu şirketi Pegasus, yolcuların seyahatleriyle ilgili tüm sorularına daha hızlı ve kolay cevaplar alabilmeleri için WhatsApp destek hattı kurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre +90 850 399 17 01 numarasıyla hizmet verecek hatta 7/24 ulaşılabilecek. Sunulan hizmet kapsamında bilet işlemleri/sorgulama, kampanya bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp hasarlı valiz işlemleri, başvuru sorgulama, sadakat program üyeliği gibi konularda sorular sorulabilecek.

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Satılık 2016 model Opel Insignia

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