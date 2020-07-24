Pegasus’ta, Whatsapp’lı destek hattı
Hava yolu şirketi Pegasus, yolcuların seyahatleriyle ilgili tüm sorularına daha hızlı ve kolay cevaplar alabilmeleri için WhatsApp destek hattı kurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre +90 850 399 17 01 numarasıyla hizmet verecek hatta 7/24 ulaşılabilecek. Sunulan hizmet kapsamında bilet işlemleri/sorgulama, kampanya bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp hasarlı valiz işlemleri, başvuru sorgulama, sadakat program üyeliği gibi konularda sorular sorulabilecek.
Hava yolu şirketi Pegasus, yolcuların seyahatleriyle ilgili tüm sorularına daha hızlı ve kolay cevaplar alabilmeleri için WhatsApp destek hattı kurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre +90 850 399 17 01 numarasıyla hizmet verecek hatta 7/24 ulaşılabilecek. Sunulan hizmet kapsamında bilet işlemleri/sorgulama, kampanya bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp hasarlı valiz işlemleri, başvuru sorgulama, sadakat program üyeliği gibi konularda sorular sorulabilecek.