0553 313 94 23

Pegasus'a uluslararası ödül

Şirket, Human Capital Management Mükemmellik Ödülleri kapsamında "Entegre Yetenek Stratejisi" ödülüne layık görüldü

07 Şubat 2019 Perşembe 13:05
Pegasus'a uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, Human Capital Management (HCM) Mükemmellik Ödülleri kapsamında "Entegre Yetenek Stratejisi" ödülü aldı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen ödül töreninde, dünyanın önde gelen şirketlerine ödüller verildi.

Pegasus, organizasyon yeniden yapılanma projesi, kariyer mimarisi ve yetenek yönetimi çalışmalarıyla "Yetenek Stratejisi Oluşturmada En İyi Gelişim" kategorisinde "Entegre Yetenek Stratejisi" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belirten Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, bu ödülün Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Departmanı olarak geçen yıl uluslararası platformda aldıkları üçüncü ödül olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Pegasus’un İnsan Kaynakları departmanı olarak hedefimiz, Pegasus’un başarısını sürdürülebilir kılmak ve daha da ileri noktaya taşımak amacıyla adil, şeffaf, duyarlı, yenilikçi insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları hayata geçirmek. Bu bağlamda çalışmalarımızı titizlikle ve özveriyle yürütüyoruz. Aldığımız bu değerli ödüller de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu ödüle layık görülmek büyük bir mutluluk ve gurur..."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:05
  1. Pegasus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ziraat Bankası, yüksek verimlilik sağlayacak bir paket açıklayacak"
    1. "Ziraat Bankası, yüksek verimlilik..
    2. Erdoğan: Kendi ayaklarımızın üzerinde..
    3. CHP'de deprem! Tamamı istifa etti
    4. Fatih Terim'den babasına son görev
    5. Sosyal medyadan iğrenç ilan! Polis..
    6. Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye..
    7. Piyasalarda gün ortası
    8. Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis..
    9. "4. Dünya Göçebe Oyunları" stratejisi..
    10. Borsa, günün ilk yarısında yatay..
    11. ABD'nin yardımları durdurma kararı..
    12. Berber dükkanında skandal! Özel fuhuş..
    13. SP Lideri: Kimseyle ittifak yapmayacağız
    14. "Dünyadaki mültecilerin yüzde 97'si..
    15. Pegasus'a uluslararası ödül
    16. "Yeni başarı hikayesini hep beraber..
    17. 46. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı..
    18. Eski Yargıtay üyesi Yahya Memiş'e..
    19. Mübaşirler asli görevlerine dönüyor
    20. Fenerbahçe'den yeni transferlere imza..
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...