0553 313 94 23

Pegasus’a İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında 2 ödül

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur:- "Dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan Brandon Hall Group tarafından layık görüldüğümüz altın ve gümüş ödüller bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı"

06 Eylül 2019 Cuma 11:47
Pegasus’a İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri (Human Capital Management Excellence Awards) kapsamında, insan kaynakları uygulamaları ile iki önemli ödüle layık görüldü.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, 5 Şubat 2020 tarihinde Brandon Hall Group tarafından düzenlenecek olan ödül töreninde, dünyanın önde gelen şirketleriyle birlikte Pegasus'un da ödüllerini teslim alacağı belirtildi.

Şirket, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında, Performans Yönetimi'nde "En İyi Gelişim Gösteren Şirketler" kategorisinde "Yüksek Performans Kültürünün Yaratılması" başlığı ile altın, "Yetenek Stratejisi Oluşturmada En İyi Gelişim Gösteren Şirketler" kategorisinde ise "Entegre Yetenek Yönetimi Stratejisinin Güçlendirilmesi" başlığı ile gümüş ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Departmanı olarak son iki yılda uluslararası platformda 5'inci kez ödül aldıklarını belirtti.

Oğur, "Pegasus'un başarısını sürdürülebilir kılacak, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızı titizlikle ve özveriyle sürdürüyor, birlikteliğimizi güçlendirerek bizi geleceğe taşıyacak stratejilerimizi yüksek performans kültürüyle pekiştiriyoruz. Bu kapsamda, dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan Brandon Hall Group tarafından layık görüldüğümüz Altın ve Gümüş ödüller bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:47
  1. Human Capital Management Excellence Awards
  2. İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri
  3. Pegasus
  4. Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı
    1. Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı
    2. Kurtuluş coşkusuna avcılar ve..
    3. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    4. Erzurum dış ticaretinde istikrar
    5. Moro İslami Kurtuluş Cephesi..
    6. Özel çocuklara yoga kursu
    7. Ekipler okul çevrelerinde temizlik..
    8. Yeni Zelanda’da yarım tona yakın..
    9. 1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç..
    10. Bakan Selçuk, ilköğretim için..
    11. Ölümlü trafik kazasının tutuklu..
    12. Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin..
    13. Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu..
    14. Çevreci Komşu Kart’la 4 milyona doğru
    15. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    16. Piyasalarda gün ortası
    17. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    18. "Belediye işi şov işi değildir"
    19. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    21. İkinci el kitap satarak, sokak..
    22. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    23. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    24. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    25. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    26. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    27. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    28. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    29. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    30. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim