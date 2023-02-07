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Ekonomi Pegasus duyurdu! Deprem bölgesinden tüm uçuşlar ücretsiz yapılacak
Ekonomi

Pegasus duyurdu! Deprem bölgesinden tüm uçuşlar ücretsiz yapılacak

Pegasus Hava Yolları, depremden etkilenen vatandaşlar için bölgeden çıkış uçuşlarının tamamını ücretsiz olarak gerçekleştireceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 17:10:00 - 2023-02-07 17:18:33
Pegasus duyurdu! Deprem bölgesinden tüm uçuşlar ücretsiz yapılacak

Pegasus Hava Yolları, depremden etkilenen vatandaşlar için bölgeden çıkış uçuşlarının tamamını ücretsiz olarak gerçekleştireceklerini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesindeki vatandaşlar için bölgeden çıkış uçuşlarını ücretsiz gerçekleştireceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır.

Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illerine ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık.

Desteklerimize tüm hızıyla devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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