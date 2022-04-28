Pegasus çalışanları haddini aştı! Kadir Gecesi'nde küstah paylaşım

Türkiye dün Kadir Gecesi'nin coşkusuyla cami ve mescitlere akın etti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Müslümanlar günahlarının affı için ibadetlerine büyük bir özen gösterirken, Pegasus çalışanlarından dine saygısı olan herkesi çileden çıkaran bir paylaşım geldi.

Alkollü masa skandal sözlerle paylaşıldı

Pegasus çalışanlarından oluşan bir grup insan, sosyal medya hesaplarından içkili bir masa paylaşarak "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadelerini kullanarak bir fotoğraf paylaştı. İslam inancının kutsal kabul ettiği bu özel geceye yapılan saygısızlık, görenleri çileden çıkardı.

Sosyal medya kullanıcıları, bu terbiyesizliğin cezalandırılması gerektiğini savunarak, paylaşım ve paylaşımda yer alan sözlerin açıkça İslam'a ve Müslümanların inancına saldırı olarak gördü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları yapılan eleştirilerden yola çıkarak, Pegasus çalışanlarının paylaşımına yapılan eleştirileri "hayat tarzına müdahale olmadığını" ifade edip, inanca karşı yapılan açık saldırıya verilen haklı bir tepki olduğu konusunda birleşti.

Pegasus yaptırım uygulayacak mı?

Kısa sürede de sosyal medyanın birinci sırasına oturan Pegasus çalışanlarına, yaptıkları skandal paylaşımlarından dolayı şirket tarafından bir yaptırım uygulanacak mı?