Pedofili yuvası Roblox'tan şaka gibi savunma!

Instagram'a erişimin engellenmesinin ardından bir erişim engeli de daha çok çocuklar arasında popüler olan Roblox'a geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, erişim yasağının Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla alındığını belirtti.

Roblox'un neden kapatıldığına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.

Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" demişti.

ROBLOX'TAN İLK AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Roblox, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Roblox'un paylaşımında, "Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de her gün milyonlarca insanın platformumuzu kullandığını ve bunların arasında işlerini Roblox üzerine inşa eden canlı bir geliştirici topluluğunun da bulunduğunu biliyoruz.

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Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ROBLOX NEDİR? ROBLOX NE İŞE YARAR?

Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını yaratmalarına ve başkaları tarafından yaratılan oyunları oynamalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi oyun platformu...

2006 yılında piyasaya sürülen ve özellikle çocuklarla gençler arasında popüler olan Roblox'un Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahip olduğu tahmin edilmektedir.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Instagram'a getirilen erişim yasağı hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Ulaştırma Bakanlığının takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum." dedi.

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Habertürk TV'de sunucu Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Instagram'a yönelik erişim yasağına değinen Ersoy, şunları söyledi: "Ulaştırma Bakanlığımızın takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum.

Biz tanıtımda her şeyi çeşitlemiş durumdayız. Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil. Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde. Ulusal kanalları da kullanıyoruz, sosyal medyanın birçok çeşidini de kullanıyoruz.

Youtube'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve yazılı basını da dijital basının her alanını da kullanıyoruz. Biz çok geniş kapsamlı çok çeşitli bir tanıtım yapıyoruz artık Türkiye için." değerlendirmesinde bulundu.