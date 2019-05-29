Pedofili skandallarının ardından Nevzat Tarhan'dan şok uyarı: Kanser gibi yayılır!

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları aracılığıyla yayımlanan ve skandal satırlara yer verilen Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı isimli kitabı, Elif Şafak'ın Mahrem isimli kitabı, Ayşe Kulin'in Gece Sesleri isimli kitabı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kitaplarda açık açık pedofili ifadelerine yer verildi. Bütün bu gelişmelerin psikolojik boyutunu değerlendiren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Pedofili kişiler başkalarına zarar vermekten pişmanlık hissetmezler. Yaptıkları işten dolayı pişmanlık hissetmiyorlar, yaptığı davranışın doğal sonucunu sonuna kadar yaşamaları lazım. Yoksa kamu vicdanı çok zarar görür.” ifadesini kullandı.

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Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pedofilinin insanlık suçu olduğunu belirterek, “Pedofili cinsel sapma vakasıdır. Bu insanın psikolojik ve biyolojik doğasına aykırı bir durumdur. Patolojik bir durumdan bahsediyoruz. Fetişim, teşhircilik ve pedofili gibi... Pedofili vakaları psikolojik olarak hastalık olarak görülmüyor, cinsel sapma vakası olarak görülüyor.” diye konuştu.

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“Pedofili bilinçli bir tercihtir”

Sözde kendine yazar diyen kişinin çocuk pornografisini yazdığını söyleyen Nevzat Tarhan, “Kişinin bunu kitap olarak yazması internetteki pornografiden farklı değildir. Birisi sanal anlamda, diğeri basılı anlamda… Ona sorarsanız; ‘sadece öykü yazdım kimseye bir şey yapmadım’ der. Bu tarzdaki kişi dişi bile çıkmamış çocuğu anlatıyor. Pedofili ise bilinçli bir tercihtir. Kişi cinsel nesne olarak çocukları seçiyor. Vahşice bir duygu, bunu yazarak kendisine ve başkalarına zarar veriyor. Kötülüğün virütük etkisi vardır. Kötülüğü tasvir ettiğinizde kanser gibi hızlı yayılır. Bunlara engel olmak gerekiyor.” sözlerini kullandı.

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“Yaptıkları işten dolayı pişmanlık hissetmiyorlar"

Sapkın içerikler yazan kişinin psikiyatrik muayeneden geçmesi gerektiğinin altını çizen Tarhan, “Bu kişinin hastalığı mı var, hastalığı sonucu mu bunu yapıyor yoksa pedofili sonucu mu? Eğer hastalığına bağlı yapıyorsa ve ciddi bir pişmanlığı varsa tedavisi buna göre yapılmalıdır. Yoksa pedofili bilinçli tercihim diyorsa bu kişiye azamiden indirim uygulamadan ceza vermek gerekir. Pedofili kişiler başkalarına zarar vermekten pişmanlık hissetmezler. Yaptıkları işten dolayı pişmanlık hissetmiyorlar, yaptığı davranışın doğal sonucunu sonuna kadar yaşamaları lazım. Yoksa kamu vicdanı çok zarar görür. Toplumda güven çok ciddi şekilde sarsılıyor.” şeklinde konuştu.

Pedofili vakalarının Batı toplumda çok rastlandığına dikkat çeken Tarhan, “Batı’nın bu hastalıkları bize de geçti. Bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılması gerekiyor. Çocuğu anne ve babasından izin almadan sevmemek, dokunmamak tarzında… Bu yaklaşım bize de gerekli hale geldi. Avrupa’da anne ve babasından izinsiz bir çocuğu sevmek suç sayılıyor. Kişisel mesafe bozma deniliyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Akşam

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