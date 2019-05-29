0553 313 94 23

Pedofili skandallarının ardından Nevzat Tarhan'dan şok uyarı: Kanser gibi yayılır!

Sözde yazar Abdullah Şevki’nin çocuk istismarına dair yazdığı iğrenç ifadeleri psikolojik anlamda değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan,"Pedofili insanlık suçudur. Erotik ve pornografik materyallerin artması pedofili vakalarını artırıyor." dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:30
Pedofili skandallarının ardından Nevzat Tarhan'dan şok uyarı: Kanser gibi yayılır!

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları aracılığıyla yayımlanan ve skandal satırlara yer verilen Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı isimli kitabı, Elif Şafak'ın Mahrem isimli kitabı, Ayşe Kulin'in Gece Sesleri isimli kitabı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kitaplarda açık açık pedofili ifadelerine yer verildi. Bütün bu gelişmelerin psikolojik boyutunu değerlendiren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Pedofili kişiler başkalarına zarar vermekten pişmanlık hissetmezler. Yaptıkları işten dolayı pişmanlık hissetmiyorlar, yaptığı davranışın doğal sonucunu sonuna kadar yaşamaları lazım. Yoksa kamu vicdanı çok zarar görür.” ifadesini kullandı.

Bir 'pedofili' skandalı da Ayşe Kulin'in kitabında çıktı! Sapık ifadeler

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pedofilinin insanlık suçu olduğunu belirterek, “Pedofili cinsel sapma vakasıdır. Bu insanın psikolojik ve biyolojik doğasına aykırı bir durumdur. Patolojik bir durumdan bahsediyoruz. Fetişim, teşhircilik ve pedofili gibi... Pedofili vakaları psikolojik olarak hastalık olarak görülmüyor, cinsel sapma vakası olarak görülüyor.” diye konuştu.

Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...

Skandal kitabın yayıncısı Alaattin Topçu konuştu: Zümrüt Apartmanı bir sanat eseri

“Pedofili bilinçli bir tercihtir”

Sözde kendine yazar diyen kişinin çocuk pornografisini yazdığını söyleyen Nevzat Tarhan, “Kişinin bunu kitap olarak yazması internetteki pornografiden farklı değildir. Birisi sanal anlamda, diğeri basılı anlamda… Ona sorarsanız; ‘sadece öykü yazdım kimseye bir şey yapmadım’ der. Bu tarzdaki kişi dişi bile çıkmamış çocuğu anlatıyor. Pedofili ise bilinçli bir tercihtir. Kişi cinsel nesne olarak çocukları seçiyor. Vahşice bir duygu, bunu yazarak kendisine ve başkalarına zarar veriyor. Kötülüğün virütük etkisi vardır. Kötülüğü tasvir ettiğinizde kanser gibi hızlı yayılır. Bunlara engel olmak gerekiyor.” sözlerini kullandı.

Şevki’nin ahlaksız kitabı sonrası ona da tepki yağdı: ‘Mahrem’ halen favorin mi Berna Laçin?

“Yaptıkları işten dolayı pişmanlık hissetmiyorlar"

Sapkın içerikler yazan kişinin psikiyatrik muayeneden geçmesi gerektiğinin altını çizen Tarhan, “Bu kişinin hastalığı mı var, hastalığı sonucu mu bunu yapıyor yoksa pedofili sonucu mu? Eğer hastalığına bağlı yapıyorsa ve ciddi bir pişmanlığı varsa tedavisi buna göre yapılmalıdır. Yoksa pedofili bilinçli tercihim diyorsa bu kişiye azamiden indirim uygulamadan ceza vermek gerekir. Pedofili kişiler başkalarına zarar vermekten pişmanlık hissetmezler. Yaptıkları işten dolayı pişmanlık hissetmiyorlar, yaptığı davranışın doğal sonucunu sonuna kadar yaşamaları lazım. Yoksa kamu vicdanı çok zarar görür. Toplumda güven çok ciddi şekilde sarsılıyor.” şeklinde konuştu.

Pedofili vakalarının Batı toplumda çok rastlandığına dikkat çeken Tarhan, “Batı’nın bu hastalıkları bize de geçti. Bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılması gerekiyor. Çocuğu anne ve babasından izin almadan sevmemek, dokunmamak tarzında… Bu yaklaşım bize de gerekli hale geldi. Avrupa’da anne ve babasından izinsiz bir çocuğu sevmek suç sayılıyor. Kişisel mesafe bozma deniliyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Akşam

Ahlaksız kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı!

Sapkın kitabın yazarına tepki! “Kirli kalemini çocuklardan ve sanattan uzak tut”

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:30
  1. Prof. Dr. Nevzat Tarhan
  2. Pedofili
  3. Kurgu Kültür Merkezi Yayınları
  4. Pedofili vakaları
  5. Ayşe Kulin
  6. Elif Şafak
  7. Abdullah Şevki

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te hırsızlık
    1. Gaziantep'te hırsızlık
    2. Tayland'da iki yeni dinozor türü..
    3. Kaymakcı ve Berger "AB-Türkiye Medya..
    4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    5. Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı'na..
    6. Yenikapı'da 300 bin kişiyle teravih..
    7. ABD Dışişleri Bakanlığından Serkan..
    8. BM tutuklu Katalanların serbest..
    9. Tahincioğlu Basketbol Play-Off Çeyrek..
    10. Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
    11. Türkiye-Yunanistan maçına doğru
    12. Pençe Harekatı şehitleri Yüksekova’da..
    13. "Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferine..
    14. Pedofili skandallarının ardından..
    15. "Uyum Mahalle Buluşmaları"
    16. Poroşenko’nun vatandaşlıktan çıkardığı..
    17. Denizlispor Kerem Can Akyüz ile..
    18. İstanbul Ülkü Ocakları "Fetih Şöleni"..
    19. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
    20. Rifat Hisarcıklıoğlu: “Kayseri, tüm..
    21. "23 Haziran'da sandıklardan hizmet..
    22. Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım..
    23. Altun'dan şehitler için taziye mesajı
    24. Nevşehir’de bağ evinde bir kişi ölü..
    25. Erdoğan: "3 katlı İstanbul Tünelinin..
    26. Erdoğan: "İstanbul'a baktığında sadece..
    27. Erdoğan: "Daha 2 ay önce, cuma namazı..
    28. İstanbul’un Fethi’nin 566. yılı..
    29. Vali Akbıyık sağlık çalışanları ile..
    30. Türk Kızılay'dan Suriyelilere iftar
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Proje Ekrem’in beygir sevdası
    Proje Ekrem’in beygir sevdası
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor