Pedofili simsarları nerede!

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Pınar Altuğ – Yağmur Atacan çiftinin kızı S. A. ve Mustafa Sandal – Emina Jahovic çiftinin oğlu Y. S. bir tatil beldesinde sarmaş dolaş görüntülendi.

Her türlü ahlaksızlığın pompalandığı magazin sektörünün içinde doğup büyüyen S.A. ve Y.S.’nin henüz 15 yaşında oldukları öğrenildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, seküler bağnazların beğenisini topladı!.. Sağ duyulu insanlar ise, gençlerin yaşadığı gayri meşru ilişkinin övülmesine tepki gösterdi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan bir paylaşımda, “Gençler evli olsa kıyameti koparırdınız” denildi.

Özellikle Yusuf Ziya Gümüşel hocanın bir iftiraya kurban giderek müebbet hapse mahkum edildiği olay akıllara geldi. Hamileliğinin 5. ayında yaşadığı düşük sonrası ruh sağlığı bozulan H.K.G.’nin beyanını esas alarak Hiranur Vakfı yöneticisi Gümüşel’i müebbet hapse mahkum edenlerin, ünlülerin çocuklarına ne diyecekleri merak konusu oldu!..

Sosyal medyada, “Gençlerin bir tek evlenmesi mi suç? 15 yaşında evli gibi hareket etmeleri serbest mi!” yorumları yapıldı.

Aynı zamanda, özne Müslümanlar olunca “pedofili simsarı” kesilen azgın azınlığın, bu gayri meşru ilişkiyi desteklemesi de dikkatlerden kaçmadı!..