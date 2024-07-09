  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu transfer çok konuşulur: Suudi Arabistan’a gidecekler! Mourinho için inanılmaz feda…

Yine güzellik merkezi yine fenomen rezaleti! Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen paketlendi!

Icardi'yi şoke eden haber! Wanda Nara'dan flaş hamle...

Tepki gelmese işi kapardı! Testereci Garipoğlu’nun avukatı Ersan Şen’den geri vites

Suudi Arabistan’a tehdit! “Başkenti vururuz”

Nagehan Alçı'dan şok ROK sözleri! "Kaç gece elimde bıçakla bekledim"

Türkiye'ye ambargo uygulanmıştı! ‘CAATSA haksız ve çifte standartlı bir yaptırım’

Milyonlarca işçinin gözü bu toplantıdaydı! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten asgari ücret açıklaması

Heyette kimler var? Başkan Erdoğan'dan ABD'ye çıkarma

Ne meyve ne de sebze! Bakın dünyanın en sağlıklı besini neymiş
Gündem Pedofili simsarları nerede!
Gündem

Pedofili simsarları nerede!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 15:15:00 -
Pedofili simsarları nerede!

İki magazin ünlüsünün 15 yaşındaki çocukları sarmaş dolaş yakalandı. Özne Müslümanlar olunca “pedofili simsarı” kesilen azgın azınlığın seküler mahalledeki rezilliğe sessiz kalması dikkat çekti. Psikolojik sorun yaşayan bir kadının beyanını esas alarak Yusuf Ziya Gümüşel’i mahkum edenlerin, bu tabloya ne diyeceği merak konusu oldu!..

 yeniakit.com.tr 

Pınar Altuğ – Yağmur Atacan çiftinin kızı S. A. ve Mustafa Sandal – Emina Jahovic çiftinin oğlu Y. S. bir tatil beldesinde sarmaş dolaş görüntülendi.

Her türlü ahlaksızlığın pompalandığı magazin sektörünün içinde doğup büyüyen S.A. ve Y.S.’nin henüz 15 yaşında oldukları öğrenildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, seküler bağnazların beğenisini topladı!.. Sağ duyulu insanlar ise, gençlerin yaşadığı gayri meşru ilişkinin övülmesine tepki gösterdi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan bir paylaşımda, “Gençler evli olsa kıyameti koparırdınız” denildi.

Özellikle Yusuf Ziya Gümüşel hocanın bir iftiraya kurban giderek müebbet hapse mahkum edildiği olay akıllara geldi. Hamileliğinin 5. ayında yaşadığı düşük sonrası ruh sağlığı bozulan H.K.G.’nin beyanını esas alarak Hiranur Vakfı yöneticisi Gümüşel’i müebbet hapse mahkum edenlerin, ünlülerin çocuklarına ne diyecekleri merak konusu oldu!..

Sosyal medyada, “Gençlerin bir tek evlenmesi mi suç? 15 yaşında evli gibi hareket etmeleri serbest mi!” yorumları yapıldı.

Aynı zamanda, özne Müslümanlar olunca “pedofili simsarı” kesilen azgın azınlığın, bu gayri meşru ilişkiyi desteklemesi de dikkatlerden kaçmadı!..

Deli saçması iftirayla hapsedilen Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hakkında karar günü!
Deli saçması iftirayla hapsedilen Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hakkında karar günü!

Gündem

Deli saçması iftirayla hapsedilen Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hakkında karar günü!

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın avukatlarından açıklama!
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın avukatlarından açıklama!

Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın avukatlarından açıklama!

Gümüşel hakkındaki açıklama şaşırttı! Mahkeme "iftira", KADEM "adil" dedi
Gümüşel hakkındaki açıklama şaşırttı! Mahkeme "iftira", KADEM "adil" dedi

Gündem

Gümüşel hakkındaki açıklama şaşırttı! Mahkeme "iftira", KADEM "adil" dedi

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca kalp krizi geçirdi
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca kalp krizi geçirdi

Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca kalp krizi geçirdi

Dava 15 Temmuz'a ertelendi! Aşırı kilo kaybeden Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Adli Tıp'a sevk edildi
Dava 15 Temmuz'a ertelendi! Aşırı kilo kaybeden Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Adli Tıp'a sevk edildi

Gündem

Dava 15 Temmuz'a ertelendi! Aşırı kilo kaybeden Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Adli Tıp'a sevk edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23