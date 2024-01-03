Pedofil listesinde kimler yok ki! MOSSAD casusunun 'çocuk kulübü'ndeki 200 isim açıklanıyor

Amerikalı politikacı ve işadamlarını pedofil ağına dahil ederek onların çocuk tacizi görüntülerini kaydedip arşivleyen Mossad ajanı Jeffrey Epstein davasında çarpıcı gelişme: Mahkeme, Yahudi Epstein'ın 'müşteri listesi' üzerindeki mührün kaldırılmasına hükmetti.

Küçük yaştaki çocukları Amerikalı zenginlere pazarlayan Jeffrey Epstein'ın 'müşteri listesi' açığa çıkmayı bekliyor. Sübyancı Epstein davasına ilişkin yüzlerce mühürlü mahkeme dosyası bu hafta kamuoyuna açıklanacak.

Davaya bakan hakim Loretta Preska, kayıtlarda ismi geçen 150'den fazla ismi gizlemeye devam etmenin yasal bir gerekçesi kalmadığına hükmetti. Preska, 1 Ocak itibariyle dava dosyaları üzerindeki mührün kaldırılmaya başlanacağını duyurdu.

Amerikan ABC News'e göre Jeffrey Epstein'ın seks ticareti ağında 150'den fazla ünlü isim bulunurken İngiliz The Guardian listedeki pedofil sayısının 200'ü bulduğunu belirtiyor.

Reşit olmayan bir çocuğu fuhuş için kullanma suçundan 2008 yılında hüküm giyen ve 13 ay hapis yattıktan sonra 'işine' kaldığı yerden devam eden Epstein, Amerikalı işadamları ve politikacıları ağına düşürerek onları 'çocukları taciz ederken' kayda almıştı. Bu kayıtların İsrail tarafından Amerikan politikalarına yön verme amacıyla kullanıldığı belirtiliyor. Zira Epstein, kendisi hakkında kitap yazan Dylan Howard'a göre bir Mossad ajanıydı.

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Ortağı ve sevgilisi Ghislaine Maxwell'in casus babası Robert Maxwell vasıtasıyla İsrail istihbaratına dahil olan Jeffrey Epstein, Amerikan siyaset dünyasını kontrol etmek için çok sayıda ismi pedofil ağına dahil ediyor ve 'utanç verici anları' kayıt altına alıyordu.

EPSTEIN'IN PEDOFİL LİSTESİ

Manhattan'da her tarafı gizli kameralarla döşenmiş villasına çok sayıda ünlü işadamı ve politikacıyı davet eden, aynı zamanda fuhuş ticaretini daha rahat yapmak için ada satın alan Epstein'in evine birbirinden ünlü isimler çılgın partiler için gitti. Müşterileri, seyahatleri sık sık Epstein'ın özel uçağıyla yaptı.

New York doğumlu bir Amerikan Yahudisi olan Epstein, Ağustos 2019'da gözaltında tutulduğu hücresinde ölü bulundu.

ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Loretta Preska'nın "Üzerindeki mühür kaldırılsın" dediği listede birbirinden meşhur isimler bulunuyor. Epstein'ın New York'taki malikanesine, Palm Beach'teki villasına, Virjin Adaları'nda bulunan özel adasına ve Santa Fe'deki çiftliğine pedofil partiler için gidenlerin oluşturduğu listedekilerin bazıları şunlar:

Bill Clinton (ABD Başkanı)

Kathryn Ruemmler (Beyaz Saray Danışmanı)

Noam Chomsky (filozof, yazar)

Reid Hoffman (dolar milyarderi)

Lawrence Summers (Harvard Rektörü)

Bill Gates (dolar milyarderi)

Woody Allen (yönetmen)

Thorbjorn Jagland (Norveç Başbakanı)

Ehud Barak (İsrail Başbakanı)

Jes Staley (bankacı)

Prens Andrew (İngiliz dükü)