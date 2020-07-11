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Spor

Pedallar 15 Temmuz'da şehitler için çevrilecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kastamonu ve Muğla'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yol yarışları düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-07-11 10:26:21 -
Pedallar 15 Temmuz'da şehitler için çevrilecek

ANKARA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla iki ilde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Yarışları" düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kastamonu ve Muğla'da düzenlenecek yarışların il bazında yapılacağı belirtilerek, "Kastamonu ve Marmaris/Muğla'daki sporcularımız kendi şehirlerinde demokrasi şehitlerimizi anacaklardır. 2021 yılı gelecek sezonumuzda düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Yarışları; genel katılım şeklinde olacak ve bütün kategoriler mevcut olmak üzere Türkiye Şampiyonası olarak düzenlenecektir." denildi.

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