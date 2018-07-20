Peçete yüzüğü nasıl yapılır?

MALZEMELER

İnce ve kalın çiçek teli

Çiçek bandı

Tel kesme makası

Çeşitli renk ve ebatta çiçekler

Kumaş peçete

Saten kurdele

YAPILIŞI:

Öncelikle kalın çiçek telini peçetenizin etrafına halka şeklinde sararak ölçüsünü alın.

Daha sonra taze çiçeğinizi sapından ayırın.

Çiçek sapını ölçüsünü aldığınız tel halkanın etrafında sarmaya başlayın ve gerekirse bitince bant ile tutturun.

Saplarını kestiğiniz çiçeklerin altlarına ince telden geçirin.

Peçete yüzüğünün ortasından başlayarak, çiçekleri üzerinde kalacak şekilde telleri halkaya dolayın.

Minik bir buket oluşturduktan sonra, peçete halkanızı kurdele ile sarın ve çiçeklerinizin taze kalması için buzdolabında saklayın.