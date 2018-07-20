Peçete yüzüğü nasıl yapılır?
Taze çiçeklerden peçete yüzüğü yapmak ister misiniz? Peki peçete yüzüğü nasıl yapılır?20 Temmuz 2018 Cuma 19:10
MALZEMELER
İnce ve kalın çiçek teli
Çiçek bandı
Tel kesme makası
Çeşitli renk ve ebatta çiçekler
Kumaş peçete
Saten kurdele
YAPILIŞI:
Öncelikle kalın çiçek telini peçetenizin etrafına halka şeklinde sararak ölçüsünü alın.
Daha sonra taze çiçeğinizi sapından ayırın.
Çiçek sapını ölçüsünü aldığınız tel halkanın etrafında sarmaya başlayın ve gerekirse bitince bant ile tutturun.
Saplarını kestiğiniz çiçeklerin altlarına ince telden geçirin.
Peçete yüzüğünün ortasından başlayarak, çiçekleri üzerinde kalacak şekilde telleri halkaya dolayın.
Minik bir buket oluşturduktan sonra, peçete halkanızı kurdele ile sarın ve çiçeklerinizin taze kalması için buzdolabında saklayın.
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